Voo da Gol que iria para Cruzeiro do Sul é cancelado em cima da hora por problemas no motor

Um voo da companhia aérea Gol que partiria de Rio Branco com destino a Cruzeiro do Sul foi interrompido no início da tarde desta sexta-feira (18), momentos antes da decolagem, devido a um problema técnico identificado no motor da aeronave.

Por medida de segurança, os passageiros foram orientados a desembarcar imediatamente. O voo estava previsto para chegar ao município do Juruá por volta do meio-dia, mas o incidente causou atraso e transtornos aos passageiros. Entre os ocupantes da aeronave estava o deputado federal Zezinho Barbary (PP), que seguia para compromissos na região.

A Gol não informou oficialmente a natureza da falha técnica e ainda não divulgou um novo horário para a realização do voo. Os passageiros aguardam a definição da companhia para seguir viagem.

O incidente reforça a importância dos protocolos de segurança aérea e da manutenção preventiva das aeronaves para garantir a integridade de passageiros e tripulantes.