Voo retorna ao aeroporto após passageira interpretar sigla “RIP” como ameaça

Um voo que partiu de San Juan, em Porto Rico, com destino a Dallas, nos Estados Unidos, precisou retornar ao aeroporto de origem depois que uma passageira interpretou como ameaça uma mensagem exibida no celular de outro viajante. A mensagem continha a sigla “RIP”, expressão em inglês que significa “rest in peace” (descanse em paz).

Segundo as investigações, a passageira leu a sigla no aparelho do outro passageiro e, preocupada, alertou imediatamente a tripulação, temendo que o conteúdo indicasse algum plano contra a segurança da aeronave.

Como medida de precaução, o piloto decidiu retornar ao Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marín, em San Juan, onde a denúncia foi registrada junto às autoridades locais para averiguações.

Até o momento, não foram encontradas evidências de ameaça ou risco real para o voo.

Por:Portal Leo Dias Participe do nosso canal no WhatsApp e fique por dentro das notícias: