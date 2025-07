“Vou ficar quietinho”, diz Gominho em post enigmático

Gominho usou suas redes sociais nesta terça-feira (29/7) para contar aos seguidores que realizou recentemente um jogo de Ifá, oráculo sagrado da religião iorubá, utilizado para obter orientações espirituais por meio da sabedoria de Orunmilá, o orixá do destino.

Ao compartilhar o resultado da consulta, o apresentador limitou-se a dizer que a principal recomendação espiritual foi adotar uma postura mais reservada:

O conselho espiritual

“Resumindo meu jogo de Ifá semana passada: Vou ficar quietinho pra morrer velhinho rs”, escreveu ele em seu perfil no X, antigo Twitter.

Fãs ficaram curiosos

Nos comentários, internautas reagiram ao tom misterioso da publicação: “Silêncio é sempre bem-vindo. Silêncio é mágico e poderoso. Acho até que você nem devia falar que foi no Ifá e ele te revelou isso. Silêncio é silêncio”, opinou um usuário da plataforma.

Outro seguidor levou a situação com bom humor: “Hahahahaha Gominho é o famoso ‘calada vence’, né?”. Já um terceiro demonstrou curiosidade: “Não estou conseguindo acompanhar, o que está rolando???”.

Gominho e Preta Gil

Falando no apresentador, em recente entrevista à Caras ele revelou que foi proibido por Preta Gil de participar de um novo reality show.

Segundo ele, em uma das últimas conversas que tiveram, chegou a dizer que gostaria de entrar no BBB para “descansar do mundo”, mas a cantora respondeu com bom humor que não permitiria: “Se eu não estivesse aqui para te defender…”, brincou ela. O apresentador já participou de A Fazenda 6, em 2013.

Durante o bate-papo, Gominho também falou sobre a forte conexão que tinha com Preta, descrevendo a amizade como um reflexo um do outro. Ele contou que viveu um “luto em vida” ao perceber, durante uma visita a ela em Nova York, que a amiga estava se despedindo.

A cantora faleceu em 20 de julho, aos 50 anos, após três anos lutando contra um câncer.

O apresentador compartilhou ainda que passou duas semanas sozinho na casa de Preta Gil, vivenciando o luto de forma intensa: “Foi muito puxado. Por isso que agora eu estou tão bem até para falar sobre isso”, afirmou.