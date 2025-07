“Vou levar jabuticaba para você, Trump”, diz Lula ao citar briga tarifária

Em meio ao embate tarifário com os Estados Unidos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, neste domingo (13), em um vídeo publicado pela primeira-dama Janja da Silva nas redes sociais, que vai levar jabuticaba para o presidente norte-americano, Donald Trump.

“Eu vou levar essa jabuticaba pra você, Trump, e você vai perceber que o cara que come jabuticaba de manhã, num país que só ele dá jabuticaba, não precisa de briga tarifária, precisa de muita união e muita relação diplomática”, disse Lula.

A tarifa de 50% em cima dos produtos brasileiros, imposta por Trump na última semana, está prevista para entrar em vigor em 1º de agosto. A medida foi formalizada em carta enviada diretamente ao presidente brasileiro.

Hoje mais cedo, Lula convocou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, para uma reunião em Brasília para tratar dos últimos ajustes do decreto de retaliação aos Estados Unidos.

Segundo o vice-presidente, a medida será publicada até terça-feira (15).

No último sábado (12), através das redes sociais, Lula afirmou que o Brasil tomará medidas para proteger sua população e seus setores produtivos diante da sobretaxa.

“A Justiça brasileira precisa ser respeitada. Somos um país grande, soberano, e de tradições diplomáticas históricas com todos os países. O Brasil vai adotar as medidas necessárias para proteger seu povo e suas empresas”, escreveu o petista.

Na sexta-feira (11), durante agenda oficial no Espírito Santo, Lula já havia sinalizado que, caso os EUA não recuem, o Brasil responderá com base no princípio da Lei da Reciprocidade, que permite retaliações comerciais proporcionais contra o país norte-americano.

Veja o vídeo: