Voz de Enzo Rabelo, herdeiro de Bruno, divide opiniões na web: “Queria pedir para parar”

Enzo Rabelo, de 17 anos, filho de Bruno, da dupla com Marrone, tem feito a abertura dos shows de seu pai pelo Nordeste. Na noite do último domingo (29), a apresentação do cantor mirim no São João de Campina Grande chamou atenção nas redes sociais e dividiu opiniões.

Alguns internautas brincaram dizendo que o dono do hit Perfeitinha, que viralizou há seis, deu uma desafinada, enquanto outros elogiaram sua performance, que durou aproximadamente 30 minutos.

“Tá aceitando pedido? Queria pedir para parar”, comentou uma pessoa em um vídeo divulgado na Web. “Canta demais, precisa cantar menos”, destacou outra. Na mesma publicação, a mãe de Enzo chega a defender o filho. “Deus abençoe você”.

Em meio as críticas, Rabelo se pronunciou recentemente durante uma coletiva de imprensa e explicou que não vai conseguir agradar todos os públicos e expectativas, e que deve seguir o trabalho com mais dedicação.

“Claro que a gente não vai agradar a todos. Eu não vim para agradar nada, claro que a gente vem para agradar um pouco, mas um pouco mesmo. A gente vai seguindo com muita dedicação, com muito amor, que é o principal”, apontou.

