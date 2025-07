Wagner Sales quer Alan Rick no MDB para disputar o Governo em 2026: “Não queremos ser vice”

Durante a cerimônia de posse de Marcus Alexandre como presidente do diretório municipal do MDB em Rio Branco, realizada na sede do partido nesta sexta-feira (18), o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul e presidente da executiva estadual do partido, Wagner Sales, afirmou que o principal objetivo do MDB é garantir presença na chapa majoritária nas eleições de 2026. Segundo ele, a legenda deseja que o senador Alan Rick se filie à sigla.

“O MDB, hoje, busca que o Alan se filie ao MDB. Esse é o grande desejo nosso, é o grande desejo do Baleia Rossi: que ele se filie ao MDB”, declarou Sales.

Ele acrescentou que, caso isso não ocorra, o partido não aceitará apoiar uma candidatura ao governo sem estar incluído de forma central na composição.

“Nós não vamos para nenhuma chapa de partidos políticos em que não estejamos na chapa majoritária. E chapa majoritária, para nós, não é apenas uma candidatura de vice”, afirmou.

Apesar de reconhecer que, na política, cenários podem mudar, Sales reforçou que o MDB não trabalha com a possibilidade de disputar apenas como vice.

“Não é o desejo do MDB ser candidato a vice de nenhum candidato a governador. A vice sempre foi um cargo de composição, mas o partido não está brigando por vice.”

Wagner Sales também falou sobre a ex-deputada federal Jéssica Sales, destacando que o nome dela está à disposição do partido para disputar uma vaga ao Senado. “Ela foi a quarta mais votada do Acre, mas o partido não conseguiu fazer legenda.

Depois, foi candidata a prefeita de Cruzeiro do Sul contra tudo e contra todos, e perdeu por apenas 100 votos. Hoje, o nome dela tem muito respeito, principalmente no Juruá”, disse.

O evento marcou o início da nova gestão do diretório municipal do MDB, que terá Marcus Alexandre como presidente no período de 2025 a 2027. Lideranças políticas, militantes e apoiadores estiveram presentes na cerimônia.