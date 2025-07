Wanessa Camargo comenta relação com Dado Dolabella após término: “Não fecho a portinha”

O ex-casal já passou por um longo período entre idas e vindas do relacionamento

A cantora Wanessa Camargo, de 42 anos, participou do podcast “Bagaceira Chique”, apresentado pela Luciana Gimenez, que foi ao ar nesta quinta-feira (4/7) e comentou sobre a relação com o ex, Dado Dolabella, de 44 anos. A artista afirmou que ainda mantém contato com o ator após a separação e que não “fecha a portinha” do relacionamento.

“Tenho muito carinho pelo Dado, acho que ele passou por poucas e boas na vida, é um menino com coração bom. Torço muito por ele, continuamos amigos, a gente ficou indo e voltando, mas não fecho a portinha, porque acho que ainda temos coisas para resolver”, falou.

A cantora ainda afirmou que no momento não está disponível para se relacionar, mas que não descarta uma possível reconciliação: “Não estou junto, mas também não estou disponível, vamos ver o que vai acontecer. A gente se fala, a gente se vê, então se for para ficar juntos, a gente tem que resolver algumas coisas, principalmente agora”.

“Se rolar de ser uma grande amizade, ótimo, se a gente resolver voltar, tudo bem”, concluiu Wanessa, que aproveitou para deixar claro que suas prioridades são seus filhos e sua carreira: “Estou precisando agora, depois de um ano que foi muito difícil, focar nos meus filhos, no meu trabalho e em mim, passei por um desafio muito grande”.

O ex-casal reatou o relacionamento em 2022 após quase 20 anos depois de quando namoraram no final da adolescência. Em fevereiro de 2025, a relação chegou ao fim mais uma vez, depois de algumas idas e vindas.