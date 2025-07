Wanessa Camargo sobre Dado Dolabella: “Acho que ainda temos coisas para resolver”

Durante sua participação no podcast Bagaceira Chique, apresentado por Luciana Gimenez no YouTube, Wanessa Camargo falou abertamente sobre seu relacionamento com o ex-namorado Dado Dolabella.

No bate-papo, que foi ao ar nesta quinta-feira (3 de julho), a cantora demonstrou carinho pelo ator, afirmando que os dois continuam próximos, mesmo não estando oficialmente juntos.

Reconciliação não está descartada

“Eu tenho muito carinho pelo Dado, acho que ele passou por poucas e boas, é um menino com coração bom. A gente continua sendo amigo. Ficamos indo e voltando, mas continuamos amigos. Eu não fecho a portinha, pois acho que ainda temos coisas para resolver. Eu falo: ‘Não estou junto [dele]’, mas também não estou disponível. A gente se fala, se vê. Acho que temos que resolver algumas coisas. Se a gente resolver voltar, está tudo bem”, revelou a artista, comentando o atual status da relação.

Foco na carreira e na família

A filha de Zezé Di Camargo também destacou que está priorizando outras áreas de sua vida no momento. Wanessa enfatizou que, apesar de ainda manter contato com Dado, seu foco principal está em si mesma, em sua carreira e em seus filhos.

“O que eu estou precisando agora é focar nos meus filhos, no meu trabalho e em mim. Foi um ano [o de 2024] que eu passei por um desafio muito grande, eu tenho que estar muito centrada. Estou totalmente em mim, quero entender o que quero da vida, eu tive um ano desafiador para deixar que as coisas ficassem no lugar”, completou.

Fonte: Metrópoles Redigido por ContilNet.