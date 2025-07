Web reúne pistas e especula sobre reconciliação entre Virginia Fonseca e Zé Felipe: ‘Juntos’

As recentes aparições públicas de Virginia Fonseca e Zé Felipe vêm atiçando, entre os seguidores de ambos, especulações acerca de uma possível reconciliação amorosa entre ambos. Separados desde maio, a influenciadora digital e o cantor ressurgiram juntos, na última sexta-feira (25), ao lado dos filhos — Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de dez meses —, num parque infantil, em Goiânia (GO). Um flagra em vídeo que mostra os dois no local, aparentemente trocando carinhos, deflagrou uma onda de manifestações na web pedindo a volta do casal.

“Voltem! A gente passa pano para vocês”, comentou uma usuária do Instagram, sobre a mais recente foto publicada por Zé Felipe, no último sábado (26), em imagem na qual ele aparece ao lado da ex e dos filhos. “Nunca pedimos nada. Voltem, por favor”, escreveu outra internauta. “Estão juntos, né?”, questionou outra usuária do Instagram. “Voltem logo que a gente finge que nada aconteceu”, afirmou mais uma pessoa, às gargalhadas.

Mas, afinal, Virginia e Zé Felipe estão juntos novamente? A resposta, de acordo com a assessoria de imprensa de ambos, é que eles seguem separados — o divórcio, aliás, já foi homologado, e, por envolver menores de idade, corre em segredo de Justiça, como eles informam.