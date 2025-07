Wesley Safadão atola carro após show no Fortal e precisa empurrar veículo com equipe: “Te vira”

O cantor Wesley Safadão passou por um perrengue na madrugada deste domingo (27/7), após se apresentar no Fortal, em Fortaleza, capital cearense. O carro do sertanejo acabou ficando atolado nos bastidores do festival, mas, com bom humor, ele levou a situação na brincadeira e ajudou a empurrar o veículo junto de sua equipe.

O incidente aconteceu próximo das 4 horas da manhã, de acordo com registros publicados pelo próprio artista. Ele mostrou o carro atolado na areia ao redor do evento e, em seguida, apareceu ao lado de alguns membros de sua equipe e do festival ajudando a desatolar o veículo.

“Fim de show, aí, Junão disse: ‘Bora pro camarim, teu carro está atolado’. Aí, eu: ‘Bora empurrar’. Chamei o povo e saiu rapidinho! A medalha milagrosa (escola que eu estudei) me ensinou uma matéria chamada: te vira!!!”, escreveu o sertanejo na publicação.

Safadão foi a atração principal do festival, que contou ainda com apresentações de Natanzinho Lima, Lito Lins, Rafa & Pipo Marques. O evento teve início na quinta-feira (24/7) e segue até este domingo (27/7).