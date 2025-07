WhatsApp testa plano de fundo criado por inteligência artificial para personalizar conversas

O WhatsApp está testando um novo recurso que promete deixar as conversas ainda mais personalizadas. De acordo com o site especializado WABetaInfo, a plataforma está implementando a opção de criar planos de fundo com a ajuda da inteligência artificial da Meta.

A novidade já aparece na versão beta do aplicativo para Android e iOS. Para acessá-la, o usuário deve ir em “Configurações” > “Conversas” > “Tema padrão das conversas” > “Plano de fundo”. Atualmente, é possível escolher entre uma imagem da galeria ou uma cor sólida. Com a nova função, surgirá uma terceira opção: “Criar com IA”.

Ao selecionar a ferramenta, uma janela será aberta para que o usuário descreva, por texto, o tipo de imagem que deseja como plano de fundo. A Meta AI, sistema de inteligência artificial do grupo Meta, irá gerar a imagem automaticamente em poucos segundos.

Embora ainda não haja uma data oficial de lançamento, a expectativa é de que o recurso traga mais criatividade e individualidade às conversas no app.

Além disso, o WhatsApp também está desenvolvendo uma nova maneira de visualizar mensagens respondidas, o que deve facilitar a leitura e compreensão de diálogos complexos, especialmente em grupos.