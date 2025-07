whindersson-nunes-abre-o-jogo-e-fala-sobre-rumores-de-novo-romance

Whindersson Nunes usou as redes sociais para negar um possível namoro. Após suposições de que ele estaria vivendo um romance com uma influenciadora, o comediante falou sobre a vida pessoal em conversa com os fãs.

“Estou namorando não, eu estou de boa. […] Pode ter certeza que quando vocês virem em algum lugar e eu estiver com alguém, podem ter certeza de que essa pessoa conheceu um Whindersson que não é do YouTube, que se pesquisa no Google, nem da Netflix. Ela conheceu a consciência por trás do meu corpo, teve uma ótima experiência”, disse.

Em seguida, pediu para que os fãs tenham cuidado com os comentários feitos em páginas de fofoca. “Queria falar que quando vocês [me] virem com alguém em alguma página de fofoca, que vocês cuidassem nos comentários ou repreendessem que comentassem alguma coisa, tipo: interesseira, nasce uma blogueira”, iniciou.

“Isso aí faz parecer como se eu não tivesse nada de interessante a oferecer a não ser minha fama e meu dinheiro. E não é verdade, se não, não seria a pessoa que vocês gostam, essa pessoa que vocês acompanham”, finalizou.