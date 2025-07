Whindersson Nunes reage após ser chamado de “drogado safado” por criticar a Globo

O humorista e influenciador Whindersson Nunes viralizou nesta segunda-feira (30 de junho) após criticar uma reportagem do Fantástico, da TV Globo, que alertava sobre os perigos da substância derivada da maconha conhecida como ice. Nas redes sociais, o famoso se revoltou, lamentou após ser chamado de “drogado safado” e disse que não repercute ao escrever sobre “coisas boas”.

Lamentou nas redes

Em seu perfil no X, antigo Twitter, Whindersson classificou a matéria exibida no último domingo (29 de junho) como “rasa” e ironizou o conteúdo. Com mais de 14 mil curtidas e quase 800 mil visualizações, a postagem viralizou e o influenciador foi alvo de comentários maldosos na plataforma. Revoltado, ele se pronunciou.

“Toda vez que eu falo de maconha eu vou para os TT’s como um drogado safado, mas vou compartilhar coisas boas também, não vai viralizar porque é coisa de futuro”, reclamou o youtuber ao compartilhar uma notícia sobre as irmãs Beatriz e Isabella Toassa.

Apoiadas pelo humorista, elas receberam o prêmio Global Child Prodigy, que reconhece os 100 jovens mais talentosos do mundo. A dupla ficou famosa por produzir vídeos para as redes sociais nos quais realizam experimentos, testam curiosidades e decifram “mistérios” com explicações científicas.

Na cerimônia de premiação, que aconteceu em Londres, no Reino Unido, no mês passado, as irmãs chegaram até mesmo a entregar um telescópio feito numa impressora 3D por alunos de escolas públicas do Piauí para o físico George F. Smoot, vencedor do Prêmio Nobel de Física.

Toda vez que eu falo de maconha eu vo pros TT’s como um drogado safado, mas vou compartilhar coisas boas tbm, não vai viralizar pq é coisa de futuro pic.twitter.com/fQQ7I67Cih — Whindersson (@whindersson) June 30, 2025

Criticou reportagem

Na mesma rede social, Whindersson Nunes chamou a reportagem exibida pelo Fantástico de “rasa”. “Mds [meu Deus], o Fantástico fez uma matéria sobre ICE sem conversar com UM maconheiro, uma pesquisa mais rasa que um chafariz, mostrando como se ICE fosse uma droga nova e tipo crack [risos]”, escreveu o humorista.

Na sequência, ele compartilhou um trecho da reportagem e voltou a criticar: “É como fazer uma matéria mostrando os perigos do whisky por ser mais forte que cerveja”, zombou. Nos comentários, muitos seguidores apoiaram Whindersson. “Fuma sua erva e foca em você fazer o bem mano, a gente colhe o que plantamos, no nosso caso colhemos e fumamos o bom”, disse David Vieira. “Já era para ter entendido isso sobre as pessoas, e qual conteúdo viraliza mais…. fico feliz que você não deixou de ir atrás do que acredita, apesar disso!”, apontou Fred Freitas.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.