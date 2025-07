Whindersson Nunes rebate internauta que ironizou conversa dele com seguidora

O influenciador e humorista Whindersson Nunes não deixou passar uma provocação feita por um seguidor nas redes sociais. Tudo começou quando Whindersson compartilhou em seu perfil no X (antigo Twitter) uma arte gerada por inteligência artificial que resumiu os últimos diálogos entre ele e a plataforma.

Um usuário, no entanto, fez uma crítica irônica: “Bater papo com IA já é patético. Agora você ser milionário, podendo pagar psicólogos e putas, e ainda assim apelar pra isso? Lerdão.”

O que o internauta não esperava era uma resposta direta e afiada do humorista, que respondeu com ironia e leveza: “Pois vamos bater um papo cmg, tudo bem com você? Você parece meio solitária discutindo com milionário por causa de um prompt de IA de um cara que tem uma empresa de tecnologia, podemos conversar um pouco.”

A reação de Whindersson ganhou apoio dos seguidores, que elogiaram a forma como ele lidou com a situação. Uma fã comentou: “Eu fico embasbacada de ver como o coração das pessoas é peludo. São as mesmas do setembro amarelo.” Outro internauta entrou na brincadeira com sarcasmo: “O que ela faz não é muito diferente kkkkk fica postando coisas aqui no X, a diferença é que ninguém responde ela.”

Por:Metrópoles Participe do nosso canal no WhatsApp e fique por dentro das notícias: