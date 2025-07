Whindersson Nunes relembra período de reabilitação e fala sobre nova turnê

Whindersson Nunes relembrou o período em que se afastou do trabalho e das redes sociais para buscar reabilitação em uma clínica de saúde mental no início deste ano. Em entrevista exclusiva concedida ao portal LeoDias, representado pela repórter Mônica Apor, neste sábado (26/7), o humorista também abriu detalhes de sua nova turnê, intitulada “Isso Definitivamente Não é um Culto”, seu mais recente show de comédia.

“Eu me sinto muito tranquilo, estava com os pensamentos meio turvados, embaçados. E hoje, estou de volta com aquela voz na cabeça que precede a ação”, explicou. Ele contou que ficou um mês internado na clínica e passou outro mês em casa, tirando um tempo para si mesmo.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Whindersson Nunes Foto: Portal LeoDias Whindersson desmente novo namoro e desabafa Foto/Instagram/@whinderssonnunes Whindersson ironiza seguidor que pediu R$100 mil Foto/Instagram/@whinderssonnunes Whindersson Nunes vira o Chapeleiro Maluco Reprodução/Instagram Whindersson faz 1ª aparição após internação Fotos: Will Dias / Brazil News Reprodução Instagram Voltar

Próximo

Sobre o novo show, Whindersson disse que a proposta é brincar com o cenário, que lembra o de um culto, mas não é: “Já fiz um show chamado ‘Isso Não É um Culto’ para brincar com a temática. Mas que também fala de coisas sérias e pode ajudar as pessoas de uma forma engraçada e tudo mais”. Após tanto tempo longe dos palcos, ele destacou a importância de receber o carinho do público e sua gratidão, especialmente neste momento de retorno com uma turnê que vai passar por todo o Brasil e também por países da Europa.

“Gostei muito que as pessoas ficaram preocupadas comigo. Porque pude esclarecer como é um tratamento psiquiátrico, como é bom para as pessoas procurarem o tratamento, como muitas precisam e não tratam. Mas a gente fica assim, com receio de indicar um psiquiatra”, declarou. O comediante também refletiu sobre a cultura do cancelamento e explicou que evita fazer piadas fora do palco que não levaria para seus shows: “Tento não falar besteira no dia a dia, e isso vai me ajudar a não soltar uma bobagem no momento em que não é para falar. Tento, conversando com meus amigos, fazer o tipo de piada que eu gostaria de ouvir e não reproduzir besteiras. Com eles, me sinto à vontade para criar piadas”, finalizou.