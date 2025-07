william-e-kate-podem-quebrar-protocolo-real-de-30-anos,-entenda

O príncipe George, primogênito de William e Kate Middleton, completa 12 anos no próximo dia 22 de julho, e um protocolo da família real britânica pode separar o menino dos outros dois irmãos, Charlotte (10) e Louis (7). No entanto, o príncipe e a princesa de Gales estão estudando a possibilidade de anular a regra, imposta na realeza há cerca de 30 anos, segundo informações do The New York Post.

Quando o príncipe William completou 12 anos, em 1994, foi estabelecido que, a partir dessa idade, herdeiros do trono estariam proibidos de viajar na mesma aeronave, sob a justificativa de resguardar a linha de sucessão da monarquia britânica em caso de acidente aéreo trágico. George é o segundo na linha de sucessão ao trono, atrás apenas de seu pai.

“Voamos os quatro juntos: o príncipe [Charles], a princesa [Diana], o príncipe William e o príncipe Harry, até o príncipe William completar 12 anos. Depois disso, ele teve que ter uma aeronave separada e só podíamos voar todos os quatro juntos quando eles eram jovens com a permissão por escrito de sua majestade [a rainha Elizabeth II]”, lembrou o antigo piloto do Rei Charles, Graham Laurie, em A Right Royal Podcast.

Menos formalidade, mais “normalidade”

Fontes próximas à família afirmam que William e Kate estão conversando com conselheiros e assessores reais sobre a possibilidade de acabar com a tradição. A justificativa apresentada é que eles desejam que os filhos tenham uma infância normal, com menos influência da formalidade trazida por seus títulos reais.

Kate e William gostam de brincar com jogos de tabuleiro com os filhos para celebrar o Natal

A família de Gales na varanda do Palácio de Buckingham

