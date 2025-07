Y a mucha honra! SBT resgata “Maria do Bairro” e manda recado para a Globo

Em tom provocativo, o SBT anunciou a volta da novela mexicana de maior sucesso e audiência na história da emissora, “Maria do Bairro”, a última da trilogia das ‘Marias’, protagonizada pela icônica Thalía.

E para divulgar a oitava exibição, o canal lançou uma chamada ironizando a Globo, que num passado não tão distante adquiriu o folhetim para o catálogo do Globoplay e canal Viva (hoje Globoplay Novelas).

“Ela se aventurou por outras vizinhanças. Mas percebeu que seu lugar é aqui!”, diz o narrador na chamada.

“Maria do Bairro”, importante dizer, volta ao ar para a sua sétima reprise nesta segunda-feira (21/07), às 13h45, somando assim oito exibições pelo SBT.

A exibição original aconteceu em 1997, seguida pelas reapresentações que aconteceram nos anos 1997, 2004, 2007, 2013, 2014, 2015, e agora em 2025.

Quando chegou ao Globoplay, a chamada também cutucava o SBT. “Eu até gostava do meu antigo bairro, os sábados eram animados e os domingos, legais. A praça era bem simples, mas pelo menos era nossa. Só que agora eu estou de bairro novo. E já posso afirmar, achei o meu lugar!”, dizia a personagem com uma dublagem nova feita pela voz original de Thalía no Brasil.