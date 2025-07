yasmin-brunet-curte-numanice-e-revela:-“talvez-eu-esteja-sentindo-falta-de-um-amor”

Yasmin Brunet marcou presença no Numanice, projeto de pagode de Ludmilla, no sábado (26/7), no Rio de Janeiro. Durante o evento, a modelo conversou com a repórter Monique Arruda, do Portal LeoDias, e falou sobre amores, cuidados com o cabelo e a despedida da turnê.

Fã declarada do Numanice, Yasmin garantiu presença nas duas noites de show. “Eu amo Numanice, gente. Quem não ama, né? Por isso que eu tô aqui, marcando presença nos dois dias, pra aproveitar ao máximo”, contou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Yasmin Brunet no Arraial Estrelado Foto/Portal LeoDias Yasmin Brunet Reprodução: Instagram Perfume de Yasmin Brunet vira fenômeno de vendas e conquista influenciadoras Reprodução: Yasmin Beauty Yasmin Brunet tratou lipedema, condição crônica que causa acúmulo anormal de gordura Reprodução: Instagram/@yasminbrunet Yasmin Brunet – Foto: Reprodução/Instagram Voltar

Próximo

Ao ser elogiada pelo visual, Yasmin comentou sobre os cuidados com o cabelo e brincou sobre os comentários nas redes. “Acho que falam um monte de coisa, enganam com remédio Gummy, mas assim… é genética. Ele é 100% natural, só é pintado”, explicou. Ela também destacou o uso dos próprios cosméticos: “Meus produtos são maravilhosos, do cabelo aos pés”.

Ainda durante a entrevista, Yasmin reagiu a fotos de casais que publicou nos stories mais cedo. “Quem é que não tem gatilho com o Justin e com a Hailey, né? Muito lindos”, afirmou. Questionada se está sentindo falta de um amor, respondeu: “Talvez um pouco, sabia? Quando eu vejo esses casais se amando, fico meio tipo… ai, Deus me livre, quem me dera”.

Com o clima de pagode no ar, a nostalgia pareceu bater mais forte. “Com certeza piora. Mas a gente lembra também que está vivo, está feliz, e qualquer coisa pode acontecer a qualquer minuto”.

A modelo também refletiu sobre os desafios da paquera. “Acho que os caras ficam meio receosos, assim, um pouco. Mas no Instagram é diferente, né? Já chegam sem medo. É a tela que dá coragem”.

Antes de seguir para o show, Yasmin deixou uma dúvida no ar: “Será que é hoje?”, brincou, entre risos.