Yasmin Brunet detalha emagrecimento e rebate críticas após perder 20 kg

Yasmin Brunet está renovada, não só na aparência, mas também na saúde. Após chegar em seu maior peso durante o BBB, a modelo repensou hábitos e iniciou uma verdadeira mudança, perdendo 20 kg. Em entrevista à repórter Fernanda Siccherolli, do portal LeoDias, no Arraial Estrelado, no último sábado, (19/7), ela contou detalhes do processo e explicou que as críticas persistem, independentemente do seu peso.

Brunet explicou que, de fato, atingiu seu maior peso enquanto estava confinada. Fora da casa, decidiu priorizar os cuidados com a saúde e, nesse processo, passou a tratar o lipedema: “É uma doença crônica, que não tem cura, mas que você tem que cuidar o tempo todo, é uma gordura doente, que acumula nas pernas ou nos braços, ou nas pernas e nos braços”.

Yasmin explicou que, além do inchaço nas pernas, sentia dores, sensação de peso e até as veias estourando. A modelo ressaltou que o lipedema não tem cura, mas pode ser controlado, algo que está ligado à perda de peso: “O controle que você tem é realmente emagrecer, porque você precisa tirar essa gordura de você. Tem gente que faz lipo, tem gente que faz realmente dieta”.

Na sequência, Brunet detalhou a dieta: “No meu caso, eu cortei o glúten total. Me ajudou muito, porque eu descobri que tenho uma intolerância muito forte. Então, foi mais fácil emagrecer, de uma certa forma, quando você corta o que te inflama”, disse a influenciadora digital, que foi alvo de críticas quando engordou e continua na boca do povo agora que emagreceu.

Yasmin acredita que as críticas aumentaram após o BBB, já que, ao entrar diariamente na casa das pessoas pela TV, o público passou a se sentir no direito de opinar sobre sua vida: “Eu entendo isso por um lado, mas é óbvio que tem momentos que chateia, porque todo mundo pode achar o que for, do corpo e do rosto que for. Todo mundo tem o direito de opinar”.