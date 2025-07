yasmin-brunet-revela-que-prefere-curtir-show-a-paquerar:-“vou-estar-na-grade”

Se tem festival, tem Yasmin Brunet! No sábado (19/7), a modelo marcou presença no São João do Arraial Estrelado, em São Paulo. Não é por acaso que ela vive sendo vista em shows. Em entrevista à repórter Fernanda Siccherolli, do portal LeoDias, a loira revelou que costuma deixar a paquera de lado nesses momentos: o foco é curtir e se jogar, principalmente quando se trata de artistas brasileiros.

Para espantar o frio da capital paulista, Yasmin apostou em um casaco de pelo branco e já chegou bem aquecida. Conversa vai, conversa vem, a loira contou que logo ia se aquecer ainda mais quando chegasse no fervo, pois já estava animada para descer para a pista e acompanhar de pertinho as apresentações: “Tô animada, eu já estou olhando ali… Nossa, já estou querendo curtir”, disse.

Yasmin Brunet no Arraial Estrelado Foto/Portal LeoDias Nattan e Menos é Mais se apresentarão em show no "Arraial Estrelado", no Parque Ibirapuera, em SP Crédito: Reprodução Instagram @arraialestrelado Yasmin Brunet tratou lipedema, condição crônica que causa acúmulo anormal de gordura Reprodução: Instagram/@yasminbrunet Yasmin Brunet Reprodução: Instagram Yasmin Brunet deu detalhes de como conseguiu eliminar gordura e massa magra Reprodução: Instagram Reprodução/Instagram

Na sequência, Brunet foi questionada se estava no clima de paquera, já que o festival estava cheio de gente bonita. Bem-humorada, ela disse que nem teve tempo de ver nada, já que tinha acabado de chegar, mas revelou que paquerar não é muito a sua praia. Para Yasmin, o foco mesmo é aproveitar o show: “Cara, eu vou ser muito sem graça!”, brincou.

“Sempre curti o show, porque eu sou muito fã, assim, de artista, brasileiro. E eu amo estar aqui, assistindo, dando atenção e realmente curtindo. Se vocês verem qualquer show que eu estiver, vou estar ali na grade, assim, curtindo muito”, disse a loira, que terminou a entrevista e foi aproveitar shows de artistas como Nattan, Menos é Mais e Jonas Medeiros.