Yudi Tamashiro vence disputa judicial de R$ 5 milhões após 12 anos

Após mais de uma década de batalha judicial, Yudi Tamashiro conquistou uma importante vitória nos tribunais. O artista celebrou o resultado de um processo movido pelos filhos de seu ex-empresário, que o acusavam de quebra de contrato e pediam uma indenização de R$ 5 milhões. A recente decisão reverte uma sentença de 2017 que havia sido desfavorável a Yudi.

O processo, iniciado em 2012, teve origem em um contrato de cinco meses assinado quando Yudi tentava migrar para o universo sertanejo, logo após sua saída do SBT. Segundo o cantor, o acordo previa uma reformulação de sua imagem artística, mas as promessas, como a realização de shows e a divulgação de seu trabalho, não foram cumpridas.

“Na época, lançaram um CD que não teve repercussão. Muitos compromissos foram prometidos, mas nunca se concretizaram. Mesmo assim, fui condenado sem poder me defender de forma adequada”, relembrou o cantor em um vídeo compartilhado nas redes sociais.

Mudança no processo e momento pessoal

Yudi atribui a mudança no rumo do processo à troca do juiz responsável. “Esse novo magistrado teve o cuidado de ouvir nossas testemunhas e entender o contexto completo. Isso fez toda a diferença”, declarou ele.

A disputa judicial se intensificou após a morte do empresário em 2021, quando seus filhos deram continuidade ao processo. Apesar da vitória de Yudi, ainda cabe recurso por parte dos herdeiros.

A decisão judicial coincidiu com um período delicado na vida pessoal de Yudi: a internação de seu filho recém-nascido, Davi Yudi. Emocionado, o cantor contou que a situação o levou a refletir sobre a importância do perdão. “Entendi que, para viver uma nova fase, eu precisava liberar perdão. Só assim teria espaço no coração para amar plenamente meu filho”, desabafou.

O advogado de Yudi, Raphael Marques, reforçou que o artista foi pressionado a seguir um caminho que não condizia com sua identidade. “Naquele momento, o Yudi tinha um público consolidado. Tentaram encaixá-lo num estilo sertanejo mais voltado a um público maduro, o que não fazia sentido para sua trajetória”, completou o advogado.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.