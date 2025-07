Zagueiro é recusado pelo Al-Nassr e decisão gera revolta; entenda

O zagueiro eslovaco Dávid Hancko viveu um momento constrangedor nesta semana. O defensor de 27 anos estava com uma negociação praticamente acertada para trocar o Feyenoord, da Holanda, pelo Al-Nassr, clube de Cristiano Ronaldo. Ao chegar no hotel onde o clube saudita está hospedado na Áustria, foi surpreendido ao ser informado que não era mais aguardado.

Diante disso, Hancko não poderia mais permanecer no estabelecimento, tampouco participaria das atividades da equipe, como os treinamentos.

Raymond Salomon, porta-voz do clube holandês, demonstrou sua indignação com a situação envolvendo o atleta.

“O jogador também havia chegado a um acordo com o Al Nassr e o Feyenoord. Quando chegou ao centro de treinamento, foi repentinamente informado de que não era mais bem-vindo. Isso é inédito. Escandaloso e inédito”, afirmou.

Salomon ainda ressaltou que a negociação entre o jogador e o time da Arábia Saudita estava acertada há meses e que a mudança pegou todos de surpresa.

“David vem refletindo sobre isso há meses. O acordo foi finalizado, mas no final eles recuaram com todo tipo de falácias. Pelo que eu sei, essa forma de tratar um jogador nunca foi vista antes. Não podemos aceitar que David seja tratado dessa forma. Nos solidarizamos com ele”, acrescentou.

Segundo análise do jornal espanhol Marca, a chegada do técnico português Jorge Jesus pode ser uma das explicações para a mudança de planos entre o Al-Nassr e Dávid Hancko.

O jogador de 27 anos foi revelado pelo Zilina, da Eslováquia, e teve passagens pela Fiorentina e Sparta Praga. Desde 2022 ele joga pelo Feyenoord.