A deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) perdeu o prazo estabelecido pela Câmara dos Deputados de entrega do apartamento funcional e poderá ser multada. Ela está licenciada do mandato e foragida na Itália. O prazo de devolução acabou na sexta-feira (4/7).

Carla Zambelli se licenciou do cargo em 5 de junho após ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participar da invasão do sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Ela foi condenada a 10 anos de prisão e à perda do mandato.