Zambelli planeja se candidatar a deputada na Itália

A deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) planeja se filiar a um partido político na Itália para disputar as eleições no país europeu.

A parlamentar possui cidadania italiana, necessária para poder se candidatar, e tem interlocução com lideranças do segmento conservador.

Em entrevista à coluna, nesta segunda-feira (14/7), o advogado de Zambelli, Fabio Pagnozzi, afirmou:

“A prioridade da deputada é provar a inocência e retornar ao Brasil para continuar com a atuação legislativa. É o que ela quer. Se isso não for possível, ela pretende ingressar em uma legenda na Itália para concorrer nas eleições italianas e prosseguir com o trabalho político”.