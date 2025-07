Zambelli se entregou à polícia italiana, diz líder do PL

O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), afirmou que a deputada Carla Zambelli (PL-RJ) se apresentou “espontaneamente” às autoridades italianas nesta terça-feira (29/7).

Em vídeo, o deputado disse que falou com o advogado de Zambelli e que a a parlamentar fez o seu “pedido de asilo politico e de não extradição”

“Ele me informou que ela hoje se apresentou espontaneamente as autoridades policiais na Itália para começar o seu pedido de asilo politico, bem como de não extradição. Ela fez o seu pedido no dia de hoje e, agora, seguirão os tramites normais da justiça italiana”, disse Sóstenes.