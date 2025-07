Zé Felipe e Bella Campos juntos? Fãs fazem descoberta e possível casal é exposto

Enquanto Zé Felipe está solteiro desde maio, quando rompeu com Virginia Fonseca, Bella Campos não assume um relacionamento a partir de 2023.

A Maria de Fátima de Vale Tudo é ex de MC Cabelinho, e o namoro chegou ao fim após ele traí-la com uma jovem mineira.

Neste fim de semana, fãs notaram que Zé Felipe e Bella passaram a se seguir nas redes sociais e fizeram questão de expô-los. “O Zé Felipe e a Bella Campos do nada se seguindo… tá aí um casal que eu não imaginaria, mas que combinariam”, escreveu uma pessoa no X, antigo Twitter.

“Opa, movimentação suspeita no ar! Será que vem aí algo entre Zé Felipe e Bella Campos?”, indagou outra.

Apesar da interação, ambos não deram quaisquer indícios de um possível relacionamento.

Bella Campos foi traída por cantor

Em agosto de 2023, Bella Campos confirmou o fim do relacionamento com o cantor MC Cabelinho. Nas redes sociais, a atriz explicou que estava aguardando o funkeiro se posicionar e, como não ocorreu, ela decidiu expor o término. O pivô da separação seria a estudante Duda Mehdef, que mora em Belo Horizonte e alegou ter ficado com o artista.

À época, Bella escreveu: “Até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentados desse questionamento, e nós mulheres precisamos sempre nos explicar: se vamos casar, se vamos ter filhos, se vamos nos separar…”