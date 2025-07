Zé Vaqueiro e Ingra Soares celebram aniversário do filho Daniel: “Nosso príncipe”

Zé Vaqueiro e Ingra Soares comemoraram o aniversário de 5 anos do filho Daniel com uma festa animada e cheia de detalhes. A celebração aconteceu na última terça-feira (22/7) em um espaço de festas, que teve a decoração inspirada no personagem Sonic. O evento ainda contou com diversas atrações, incluindo apresentações e touro mecânico para a criançada.

Além do casal e do pequeno Daniel, a festa também teve a presença especial de Nicolly, de 13 anos, filha de Ingra de um relacionamento anterior, que fez uma rara aparição ao lado da família.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Zé Vaqueiro e Ingra Soares celebram 5 anos do filho, Daniel Reprodução: Instagram @zevaqueiro @Ingra_ Zé Vaqueiro e Ingra Soares celebram 5 anos do filho, Daniel Reprodução: Instagram @zevaqueiro @Ingra_ Zé Vaqueiro e Ingra Soares celebram 5 anos do filho, Daniel Reprodução: Instagram @zevaqueiro @Ingra_ Zé Vaqueiro e Ingra Soares celebram 5 anos do filho, Daniel Reprodução: Instagram @zevaqueiro @Ingra_ Zé Vaqueiro e Ingra Soares celebram 5 anos do filho, Daniel Reprodução: Instagram @zevaqueiro @Ingra_ Zé Vaqueiro e Ingra Soares celebram 5 anos do filho, Daniel Reprodução: Instagram @zevaqueiro @Ingra_ Zé Vaqueiro e Ingra Soares celebram 5 anos do filho, Daniel Reprodução: Instagram @zevaqueiro @Ingra_ Zé Vaqueiro e Ingra Soares celebram 5 anos do filho, Daniel Reprodução: Instagram @zevaqueiro @Ingra_ Voltar

Próximo

“Parabéns do nosso príncipe”, dizia a legenda da publicação feita por Ingra e Zé nas redes sociais, acompanhada de fotos e vídeos do evento.

O casal também é pai de Arthur, que nasceu com a síndrome de Patau – trissomia do cromossomo 13, uma condição genética rara e grave. O bebê faleceu em julho do ano passado, aos 11 meses, após enfrentar diversas internações na UTI e complicações de saúde, incluindo uma parada cardíaca. O diagnóstico foi revelado ainda durante a gestação.