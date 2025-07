Zequinha diz que ExpoJuruá atraiu turistas de todo o Brasil: “Cruzeiro do Sul ficou pequena para o evento”

Durante a realização da Expoacre Juruá 2025, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, destacou a grandiosidade do evento e o impacto direto na movimentação econômica e turística do município. Segundo ele, esta edição é a maior dos 20 anos de história da feira na região, reunindo milhares de pessoas e transformando a rotina da cidade.

“Cruzeiro do Sul se transformou nos últimos 20 dias. A cidade está bombando, virou um verdadeiro polo de negócios, entretenimento e oportunidades. Eu diria que essa é a maior de todas as edições da ExpoJuruá. É um momento de celebração para toda a região do Juruá”, afirmou o prefeito.

Zequinha destacou ainda a presença de turistas de diversas partes do Brasil, atraídos pelas atrações nacionais, pela vitrine de negócios e pelo potencial econômico do Vale do Juruá. A alta demanda por hospedagem fez com que moradores da cidade e de municípios vizinhos alugassem casas, sítios, varandas e até cômodos improvisados para acomodar os visitantes.

“O Cruzeiro do Sul ficou pequeno para o tamanho do evento. Estamos recebendo pessoas de todo o Brasil. Isso é resultado de um trabalho coletivo. Temos que agradecer ao Governo do Estado, aos parceiros e a todos que estão fazendo essa feira acontecer. A cidade está cheia, os municípios vizinhos viraram hospedagem de apoio. É um cenário único”, reforçou o gestor.

Além do turismo, o prefeito também enfatizou o objetivo de atrair investidores e empresas para o município. “A feira é um misto de negócios e entretenimento. As pessoas vêm expor o melhor que têm nas suas empresas, e nós queremos justamente isso: atrair investidores, gerar emprego, trazer desenvolvimento”, concluiu.

A Expoacre Juruá 2025 segue até o dia 6 de julho com programação intensa, incluindo shows nacionais, rodeio, cavalgada, espaço da indústria, competição de games, e exposições de inovação e agronegócio. A expectativa é que a movimentação financeira supere os R$ 40 milhões nesta edição.

