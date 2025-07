Zequinha Lima abre o jogo sobre as eleições de 2026 e diz se vai disputar algum cargo

As eleições de 2026 estão se aproximando e as discussões não deixam de fora um dos principais nomes da política acreana: o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, que conversou com a reportagem do ContilNet nesta segunda-feira (30), durante os preparativos da Expoacre Juruá 2025.

Zequinha foi reeleito em 2024 numa disputa acirrada contra a ex-deputada Jessica Sales, que foi derrotada por menos de 200 votos. Questionado sobre as intenções para 2026, o político não descartou nenhuma possibilidade, mas disse que é candidato a terminar seu mandato.

“Cruzeiro do Sul não deixa de ser uma referência na política do Acre. É natural que termine uma eleição e as pessoas comecem a especular sobre a outra. O acreano gosta de política. Eu sou grande candidato a continuar o meu mandato por 4 anos. Agora, na política você nem sempre consegue comandar a si mesmo porque está com seu nome sempre à disposição”, afirmou.

“Eu acho que não é o momento pra mim. Preciso trabalhar para aqueles que ajudaram a me reeleger, por isso quero fazer um bom mandato, quero estar bem politicamente, com a população. Eu quero tirar os 4 anos de mandato, deixar um legado nessa cidade e cumprir com as promessas que fiz na campanha”, acrescentou.

O político fez questão de dizer que não vai estar fora da campanha e que tem sido cortejado para entrar na disputa para uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) ou na Câmara Federal.

“Eu vou estar na campanha, sendo candidato ou não. A probabilidade grande é que eu esteja como cabo eleitoral das pessoas que estiveram comigo”, destacou.

“É natural receber convites. E eu respeito todas essas pessoas porque se elas vêm me convidar é porque vê na gente um potencial de disputar e ganhar uma eleição. Mas eu sou muito retraído e cauteloso nessas questões, cuidadoso nessas questões. Na política você não pode ter pressa, se apressar demais. Eu aprendi isso com a experiência de mais de 30 anos de política. Os meus esforços hoje é para que a gente possa fazer um bom mandato”, finalizou.