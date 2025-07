Zequinha Lima confirma Festival da Farinha e atrações nacionais durante a Expoacre Juruá

Durante entrevista ao ContilNet na Expoacre Juruá 2025, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, confirmou a realização do 5º Festival da Farinha e adiantou que o evento contará com atrações nacionais, além de artistas locais. O evento já tem data e local definidos, e acontecerá no Complexo Esportivo, considerado o ponto mais visitado da cidade.

“O Festival da Farinha já está confirmado. Será o quinto ano seguido que realizamos essa festa, que é a cara do nosso povo. Vamos manter no nosso canto, o Complexo Esportivo, que é o local mais frequentado de Cruzeiro do Sul. Teremos sim atrações musicais nacionais e também nossos artistas locais”, afirmou o prefeito.

Sobre a comparação com a estrutura da Expoacre Juruá, Zequinha foi claro:

“É difícil fazer um festival de farinha depois de uma feira desse porte. A gente não quer comparar, porque o município não tem a mesma estrutura do Estado para montar algo assim. Mas estamos fazendo com muito carinho, como sempre fizemos.”

Quando questionado diretamente se o Festival da Farinha contará com atrações nacionais, o prefeito confirmou:

“Vai ter, sim. Não serão atrações do mesmo porte das que temos aqui na Expo Juruá, mas já estamos trabalhando e, em breve, vamos oficializar duas atrações nacionais.”

Ao final da entrevista, Zequinha Lima fez um convite à população:

“Quero deixar aqui meu abraço a todos e reforçar o convite: quem ainda não veio para Cruzeiro do Sul, venha! Ainda temos muita festa pela frente. Sexta, sábado e domingo tem programação, com encerramento em grande estilo. Amanhã tem cavalgada e o grande show nacional com Wesley Safadão!”

ACOMPANHE AO VIVO A TRANSMISSÃO AO VIVO DA QUARTA NOITE DA EXPOACRE JURUÁ 2025: