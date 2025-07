Zequinha Lima firma termo de cooperação técnica com o Sebrae para fortalecimento do Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul

Durante visita aos empreendedores de Cruzeiro do Sul que participam da Expoacre, em Rio Branco, o prefeito Zequinha Lima assinou um importante termo de cooperação técnica com o Sebrae para a realização do Festival da Farinha 2025, previsto para os dias 27 a 30 de agosto. A parceria tem como objetivo fortalecer os pequenos negócios e valorizar a produção local da farinha, símbolo da identidade cultural e econômica do município.

O termo de cooperação formaliza a atuação conjunta entre Prefeitura e Sebrae no apoio aos pequenos empreendedores e agricultores familiares que participarão da festa. O prefeito destacou a importância da parceria, ressaltando o papel estratégico do Sebrae no estímulo ao empreendedorismo regional.

“Cruzeiro do Sul tem crescido muito, e queremos fazer um trabalho para fortalecer ainda mais os pequenos empreendedores. O Sebrae é uma ferramenta essencial nesse processo, e essa parceria vai fazer com que o Festival da Farinha seja um grande sucesso”, afirmou o prefeito Zequinha Lima.

A programação do festival incluirá a construção de duas casas de farinha no espaço do evento , uma tradicional e outra mecanizada, para mostrar ao público o processo de produção da farinha, desde os moldes mais antigos até os avanços tecnológicos já conquistados. O evento contará com exposição de produtos regionais, atrações culturais e valorização da agricultura familiar.

Participação na Expoacre

A presença de produtores de Cruzeiro do Sul na Expoacre, em Rio Branco, reforça o empreendedorismo do município, levando ao público seus produtos típicos como farofa, beiju, biscoito de goma, e derivados da banana, como bombons, banana chips e doces.

Segundo Adauto de Paula, da cooperativa Juruá Alimentos, o apoio logístico da Prefeitura e do Sebrae foi fundamental para viabilizar a participação dos produtores. “Tivemos apoio com transporte, espaço e ajuda financeira. Isso mostra a seriedade da parceria com o Sebrae e a gestão municipal”, disse.

Jairo Costa, da cooperativa CooperFam, agradeceu à Prefeitura e ao Sebrae pela estrutura oferecida. “O prefeito cedeu motorista e transporte e isso nos deu condições de mostrar nossos produtos e fazer boas vendas.”

A produtora Maria José da Silva Maciel, da Central Juruá, também elogiou a articulação entre Prefeitura e Sebrae. “É uma parceria que agrega muito valor à nossa produção. Esperamos que o Festival da Farinha seja mais uma vitrine do potencial de Cruzeiro do Sul.”