Zezé Di Camargo e Luciano comemoram recorde de público na ExpoAcre com mais de 50 mil pessoas

A dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano comemorou em grande estilo o recorde de público registrado durante o show realizado na noite da última segunda-feira (28) na ExpoAcre 2025, em Rio Branco. Em um vídeo publicado nas redes sociais, os irmãos aparecem dançando ao som do clássico “Mexe que é Bom”, enquanto exibem imagens da multidão que lotou o Parque de Exposições Wildy Viana, mais de 50 mil pessoas prestigiaram a apresentação.

Além da celebração nas redes, Zezé aproveitou a ocasião para falar com exclusividade ao ContilNet, em entrevista à influenciadora Juh Velegas. Durante a conversa, o cantor destacou o carinho especial que sente pelo Acre e revelou que o estado tem papel importante em sua trajetória artística.

“Recorde de Público em Rio Branco, no Acre. Mais de 50 mil pessoas nos recebendo na ExpoAcre! Foi lindo”, destaca a publicação no perfil oficial dos artistas.

O show foi um dos mais esperados da programação do evento e mostrou a força da música sertaneja no coração da feira agropecuária mais tradicional do estado.

Veja o vídeo: