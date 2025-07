Zezé Di Camargo envia avião para buscar Graciele e filha após pesadelo

Zezé Di Camargo surpreendeu a esposa Graciele Lacerda ao pedir que ela e a filha do casal, Clara, fossem até Goiânia, onde ele cumpre agenda de shows.

Segundo contou a influenciadora em seu Instagram na noite de segunda-feira (14 de julho), o sertanejo teve um sonho ruim envolvendo a esposa e, assustado, mandou um avião buscá-las.

Assustado após pesadelo

“Me ligou assustado de manhã porque sonhou comigo e falou para eu vir, e mandou um avião buscar”, disse ela, aos risos.

“O avião foi lá buscar minhas princesas”, celebrou o sertanejo ao contar ainda que foi acordado já com a chegada da esposa e da filha caçula: “Agora eu tô bem, agora eu tô feliz”, finalizou.

Introdução alimentar de Clara

Graciele está acompanhada da pequena Clara, que completa sete meses na próxima semana e vive agora o processo de introdução alimentar. A nova etapa chegou após a empresária ter enfrentado dificuldades com a amamentação, o que a levou a encerrar o aleitamento quando a filha tinha quatro meses.

Apesar do sentimento inicial de frustração, Graciele afirma que conseguiu lidar com a situação. “A gente se sente menos mãe, mas passa. Estou bem agora. Já passou toda a minha angústia e tristeza de não ter conseguido amamentar por mais tempo a Clara. É passado, já superei e não penso nisso mais. É claro que há momentos em que dá uma saudade de vê-la no meu peito. Ainda sinto isso, mas estou bem mais tranquila e conformada com tudo que aconteceu”, declarou.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.