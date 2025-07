Zoonoses de Rio Branco promove ação de vacinação antirrábica em ponto fixo no bairro Tangará

Com o compromisso de ampliar o cuidado com a saúde animal, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início nesta última terça-feira (8) a uma ação de vacinação antirrábica em ponto fixo, no supermercado Araújo do bairro Tangará. A iniciativa é coordenada por uma equipe de Zoonoses composta por dois agentes e uma médica veterinária, responsável pelo acolhimento e vacinação dos animais.

A ação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e será mantida neste ponto durante todo o mês de julho. A partir de agosto, a equipe seguirá para outra localidade da capital, garantindo o atendimento de diferentes regiões e ampliando a cobertura vacinal. A meta é alcançar o maior número de animais possível, protegendo cães e gatos contra a raiva, uma doença grave e letal tanto para os animais quanto para os seres humanos.

Somente nos primeiros dias da campanha, já foram registrados mais de 50 atendimentos, entre vacinação e orientações aos tutores. O secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, destacou a importância da ação para a saúde pública do município.

“A vacinação antirrábica é uma estratégia fundamental para o controle da raiva, que ainda representa um risco à população. Com essa ação, estamos fortalecendo a vigilância em saúde e levando um serviço essencial mais próximo da comunidade. A ideia é alcançar o maior número de animais possível, garantindo proteção e segurança para todos.”

A tutora, Marya Edhuarda Pacheco, não ficou de fora e levou sua pet “Amora” para vacinar, segundo ela “é muito importante essas ações para conscientizar a população, muita gente acha que não precisa, e é muito maior o cuidado que a gente tem que ter.” Destacou.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta os tutores a levarem seus animais de estimação com coleira e guia, e, se possível, transportar os gatos em caixas apropriadas para evitar fugas ou acidentes durante o procedimento.