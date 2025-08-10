27/08/2025
10 jogos espaciais para celular que você precisa conhecer

Da destruição de planetas a batalhas intergalácticas, conheça games que unem diversão, gráficos de qualidade e muita exploração

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O universo dos games para celular tem opções para todos os gostos, e os jogos de espaço estão entre os que mais conquistam os fãs. Com simulações realistas, combates intergalácticos e narrativas que prendem a atenção, títulos como Solar Smash, Galaxy Genome e Star Wars: Galaxy of Heroes garantem horas de entretenimento na tela do smartphone.

Disponíveis para Android (Google Play) e iPhone (iOS), alguns desses jogos também contam com versões para PC, oferecendo alternativas para quem busca experiências ainda mais completas. A lista reúne desde opções gratuitas até jogos pagos com mundos abertos e sistemas avançados de exploração.

Descubra 10 jogos com temática espacial incríveis — Foto: Reprodução/Google Play Store

Confira 10 títulos espaciais que valem a sua atenção:

  • Space Commander: War and Trade – simulador gratuito que mistura combate, exploração e múltiplos papéis no espaço.

  • Solar Smash – popular jogo de simulação em que é possível criar ou destruir planetas com efeitos realistas.

  • Galaxiga: Galáxia Arcade Game – shooter retrô que lembra os fliperamas, com batalhas contra alienígenas e naves personalizáveis.

  • Galaxy Genome – RPG pago com exploração livre, comércio, combates e missões em mundo aberto.

  • Star Wars: Galaxy of Heroes – RPG estratégico em turnos, gratuito, que reúne heróis e vilões da saga em batalhas PvE e PvP.

  • Spacecom – game minimalista de estratégia em tempo real, com foco em táticas de frotas estelares.

  • Space Shooter – Galaxy Attack – tiro espacial gratuito com visual retrô e progressão de armas.

  • Hades’ Star – estratégia espacial gratuita com expansão de impérios, diplomacia e disputas entre jogadores.

  • Nova: Space Armada – ação e estratégia em tempo real com alianças, exploração e personalização de naves.

  • Solar System Scope – simulador educativo gratuito que recria o sistema solar em 3D com dados da NASA.

Para os fãs do gênero, essa seleção mistura educação, nostalgia e muita ação, provando que o espaço também é um ótimo território para quem busca diversão mobile.

Fonte: Tech Tudo

✍️ Redigido por ContilNet Notícias

