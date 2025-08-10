10 jogos soulslikes que você precisa jogar ainda em 2025

Se você é fã de jogos com combates brutais, chefes desafiadores e mundos sombrios repletos de segredos, a lista a seguir traz 10 títulos imperdíveis para 2025. De grandes sucessos como Elden Ring a promessas como Black Myth: Wukong, estes jogos testam a habilidade e a paciência dos jogadores com sistemas de combate variados e narrativas marcantes. Todos os jogos estão disponíveis no PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X|S e PC (via Steam e Epic Games Store).

1. Elden Ring

Criado pela aclamada From Software, Elden Ring transporta os jogadores para as Terras Intermédias, um vasto mundo aberto cheio de mistérios. No papel de um Maculado, sua missão é restaurar o Anel Prístino enquanto enfrenta inimigos colossais em cenários de tirar o fôlego. O jogo se destaca pelo seu combate desafiador e pela liberdade de ser um guerreiro ou um mago poderoso.

2. Lies of P

Desenvolvido pela Neowiz, Lies of P oferece uma reimaginação sombria e brutal da história do Pinóquio. Os jogadores precisam sobreviver em uma cidade infestada de inimigos sanguinários, com um sistema de escolhas que impacta a história e leva a múltiplos finais. O visual, inspirado na era belle époque, e o combate que exige reflexos rápidos, são os pontos fortes do jogo.

3. Dark Souls 3

Considerado o encerramento da trilogia que popularizou o gênero, Dark Souls 3 é outro clássico da From Software. O jogo mantém a essência sombria e desafiadora, com movimentação fluida e combates intensos. Seus cenários interconectados, cheios de armadilhas e chefes memoráveis, testam a paciência e a habilidade dos jogadores.

4. Wuchang: Fallen Feathers

Da desenvolvedora Leenzee, Wuchang mergulha os jogadores na China do fim da Dinastia Ming, um período de caos e doenças que transformam pessoas em monstros. Você assume o papel de uma guerreira pirata que luta para recuperar suas memórias. Com gráficos de alta qualidade e um combate brutal e versátil, o jogo tem uma narrativa com múltiplos finais baseados em suas escolhas.

5. Lords of the Fallen

Desenvolvido pela CI Games, este jogo coloca os jogadores em um mundo dividido entre os reinos dos vivos e dos mortos. Sua missão é impedir o renascimento do deus-demônio Adyr. O jogo se destaca pelos gráficos impressionantes, a variedade de estilos de jogo (builds) e a possibilidade de jogar o modo história cooperativo online.

6. Black Myth: Wukong

Inspirado no clássico literário “Jornada para o Oeste”, Black Myth: Wukong, da Game Science, leva o jogador a uma jornada para desvendar segredos e enfrentar criaturas lendárias. Os gráficos são impressionantes e o combate é dinâmico, misturando magias, feitiços e transformações. Os chefes são icônicos e com animações espetaculares.

7. The First Berserker: Khazan

Desenvolvido pela Neople, o jogo conta a jornada de Khazan, um guerreiro traído que busca vingança. Com visuais detalhados, o combate mistura armas variadas e habilidades especiais. O jogo é conhecido por seu sistema que recompensa o jogador a cada morte, com um protagonista que se torna mais forte em sua busca por justiça.

8. Wo Long: Fallen Dynasty

Da Koei Tecmo, Wo Long transporta o jogador para o final da Dinastia Han, em uma China caótica e tomada por demônios. O combate, inspirado nas artes marciais chinesas, foca em ritmo e contra-ataques. Com gráficos bem trabalhados e um sistema de moralidade único, o jogo oferece uma experiência de fantasia sombria e desafiadora.

9. AI Limit

Em um futuro pós-apocalíptico, AI Limit, da Sense Games, coloca os jogadores no controle de uma soldado mecânica. A missão é explorar ruínas e cidades flutuantes para descobrir o que devastou o mundo. O jogo se destaca pela sua estética de anime, com combates complexos e um mapa que recompensa a exploração com equipamentos raros.

10. Sekiro: Shadows Die Twice

Outra obra-prima da From Software, Sekiro se diferencia dos outros títulos por focar em furtividade e parry. No controle de um shinobi em busca de vingança, o jogador deve resgatar seu mestre e recuperar sua honra. Com um estilo visual marcante, o jogo oferece uma experiência única para os fãs de combate preciso e estratégico.

Fonte: TechTudo

Redigido por Contilnet.