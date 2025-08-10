O gênero aventura segue sendo um dos mais queridos do público gamer, combinando narrativas imersivas, exploração livre e combates intensos. Para quem joga no PC, a lista é extensa e conta tanto com clássicos já consagrados quanto com lançamentos recentes e aguardados.
Confira a seleção dos 10 melhores jogos de aventura para PC para jogar agora:
🎮 1. Uncharted: Legacy of Thieves Collection
Coletânea que reúne Uncharted 4: A Thief’s End e The Lost Legacy. Traz gráficos atualizados e muita ação cinematográfica. Disponível também no PS5 e incluso no catálogo da PS Plus Extra.
🕷️ 2. Marvel’s Spider-Man
Um dos maiores sucessos da Sony nos últimos anos, o jogo do Homem-Aranha oferece jogabilidade fluida, exploração livre por Nova York e narrativa envolvente. Disponível para PC e PS5.
🏺 3. Indiana Jones and the Great Circle
Recém-lançado, mistura ação, puzzles e exploração arqueológica. É o título mais recente da franquia de aventuras inspirada no icônico personagem do cinema.
⚔️ 4. The Witcher 3: Wild Hunt
Considerado um dos melhores RPGs de todos os tempos, traz mundo aberto detalhado, narrativa madura e batalhas épicas com Geralt de Rívia.
🌊 5. Death Stranding 2: On the Beach
Continuação do game de Hideo Kojima, aprofunda a história de Sam em um mundo pós-apocalíptico, com foco em furtividade, ação e conexões humanas.
🎨 6. Clair Obscur: Expedition 33
RPG tático de visual artístico ambientado na Belle Époque, com história emocionante e combates dinâmicos.
👥 7. Split Fiction
Aventura cooperativa com puzzles e combates estratégicos. Jogadores precisam trabalhar em equipe para superar os desafios.
🍃 8. The Last of Us Parte 2 Remastered
Aclamado jogo de sobrevivência com narrativa intensa entre Ellie e Abby, agora em versão remasterizada com melhorias gráficas e modos extras. Disponível para PC e PS5.
🐉 9. Baldur’s Gate 3
Baseado no universo de Dungeons & Dragons, é um dos RPGs mais completos da atualidade, com narrativa ramificada e combates em turnos. Disponível para PC, PS5 e Xbox.
🤠 10. Red Dead Redemption 2
Um dos jogos mais imersivos já criados. A Rockstar entregou uma experiência inesquecível no Velho Oeste, com narrativa rica, personagens marcantes e mundo realista.
📌 Fonte: TechTudo / Steam / PS Store
✍️ Redigido por Contilnet