O gênero aventura segue sendo um dos mais queridos do público gamer, combinando narrativas imersivas, exploração livre e combates intensos. Para quem joga no PC, a lista é extensa e conta tanto com clássicos já consagrados quanto com lançamentos recentes e aguardados.

Confira a seleção dos 10 melhores jogos de aventura para PC para jogar agora:

🎮 1. Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Coletânea que reúne Uncharted 4: A Thief’s End e The Lost Legacy. Traz gráficos atualizados e muita ação cinematográfica. Disponível também no PS5 e incluso no catálogo da PS Plus Extra.

🕷️ 2. Marvel’s Spider-Man

Um dos maiores sucessos da Sony nos últimos anos, o jogo do Homem-Aranha oferece jogabilidade fluida, exploração livre por Nova York e narrativa envolvente. Disponível para PC e PS5.

🏺 3. Indiana Jones and the Great Circle

Recém-lançado, mistura ação, puzzles e exploração arqueológica. É o título mais recente da franquia de aventuras inspirada no icônico personagem do cinema.

⚔️ 4. The Witcher 3: Wild Hunt

Considerado um dos melhores RPGs de todos os tempos, traz mundo aberto detalhado, narrativa madura e batalhas épicas com Geralt de Rívia.

🌊 5. Death Stranding 2: On the Beach

Continuação do game de Hideo Kojima, aprofunda a história de Sam em um mundo pós-apocalíptico, com foco em furtividade, ação e conexões humanas.

🎨 6. Clair Obscur: Expedition 33

RPG tático de visual artístico ambientado na Belle Époque, com história emocionante e combates dinâmicos.

👥 7. Split Fiction

Aventura cooperativa com puzzles e combates estratégicos. Jogadores precisam trabalhar em equipe para superar os desafios.

🍃 8. The Last of Us Parte 2 Remastered

Aclamado jogo de sobrevivência com narrativa intensa entre Ellie e Abby, agora em versão remasterizada com melhorias gráficas e modos extras. Disponível para PC e PS5.

🐉 9. Baldur’s Gate 3

Baseado no universo de Dungeons & Dragons, é um dos RPGs mais completos da atualidade, com narrativa ramificada e combates em turnos. Disponível para PC, PS5 e Xbox.

🤠 10. Red Dead Redemption 2

Um dos jogos mais imersivos já criados. A Rockstar entregou uma experiência inesquecível no Velho Oeste, com narrativa rica, personagens marcantes e mundo realista.

📌 Fonte: TechTudo / Steam / PS Store

✍️ Redigido por Contilnet