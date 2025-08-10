10 puzzles quase impossíveis dos jogos que travaram sua gameplay

Em muitos jogos, os puzzles podem levar horas para serem superados, especialmente quando a lógica é inconvencional ou as dicas são escassas. Para os jogadores, a dificuldade pode travar completamente o progresso, forçando-os a procurar a solução na internet. A seguir, uma lista com dez dos quebra-cabeças mais desafiadores da história dos games.

Os 10 puzzles mais difíceis

1. Enigma de Shakespeare – Silent Hill 3 Conhecido como um dos puzzles mais difíceis, ele exige que o jogador, no modo difícil, ordene obras de Shakespeare a partir de um poema confuso. A dificuldade está em decifrar as referências das obras e descobrir qual dos cinco livros disponíveis não faz parte do código de quatro dígitos.

2. Water Sample Puzzle – Resident Evil 3 Localizado nas fases finais do jogo, o desafio exige que o jogador alinhe três faixas de dados visuais de uma amostra de água, sem nenhuma pista ou numeração. A única forma de resolver é por tentativa e erro, com o agravante de haver um limite de ações antes de ter que reiniciar o enigma.

3. Ash Lake – Dark Souls Este enigma não é de lógica, mas de exploração. É uma área secreta em Dark Souls I que a maioria dos jogadores nunca encontra. Para acessá-la, é preciso encontrar uma passagem escondida em Blighttown, descer por uma árvore gigante e sobreviver a diversos inimigos, recompensando a exploração minuciosa do jogador.

4. Ice Key e os “Stop ‘n’ Swop” – Banjo-Kazooie Esses itens misteriosos foram criados para um sistema que a desenvolvedora, Rare, abandonou de última hora. O enigma ficou por mais de uma década sem solução. A Ice Key e os ovos coloridos, mesmo acessados por códigos, não tinham utilidade no jogo original, frustrando a comunidade.

5. Lost Woods – The Legend of Zelda: Ocarina of Time Este labirinto de floresta ficou famoso por usar uma dica auditiva. A música, Saria’s Song, se tornava mais clara conforme o jogador se aproximava do caminho correto. Quem não percebia esse detalhe precisava contar apenas com a sorte para passar de fase.

6. The Goat Puzzle – Broken Sword: The Shadow Of The Templars Considerado contraintuitivo, o puzzle exige que o protagonista, George Stobbart, provoque uma cabra agressiva para que ela o atinja. No momento exato em que o animal recua, o jogador precisa clicar em uma carroça próxima para prendê-lo e abrir caminho. A solução não segue a lógica de outros enigmas do jogo, baseados em combinar itens.

7. Hatching the Owl – Metal Gear 2: Solid Snake Para avançar, o jogador deve chocar um ovo de coruja. O quebra-cabeça é insano, pois o jogo não tem ciclo de dia e noite, e o jogador deve aquecer o ovo e esperar o tempo passar para que ele ecloda. Depois, é preciso usar o canto da coruja para enganar um sensor e passar pelo portão.

8. The Black Monolith – Fez Para pegar um cubo vermelho, o jogador precisa digitar uma sequência de comandos de controle. A sequência é tão absurda que, mesmo anos após o lançamento, ninguém sabe em que ela se baseia. A solução só foi encontrada com a ajuda da equipe de desenvolvimento do jogo.

9. Reset the Computer – X-Men Um quebra-cabeça que quebra a quarta parede. Para avançar na missão, o jogador deve reiniciar o videogame na vida real, pressionando o botão físico de reset no Mega Drive. A solução foi genial e, ao mesmo tempo, frustrante para quem usava emuladores sem o botão físico.

10. Guessing The Gnome’s Name – King’s Quest Para descobrir o nome de um gnomo, o jogador precisava decodificar a palavra “Rumpelstiltskin” usando um alfabeto invertido. A lógica era tão absurda que a resposta final era “Ifnkovhgroghprm”. Em um remake do jogo, a solução foi alterada para algo mais simples: “Rumpelstiltskin” de trás para frente.

Fonte: Den Of Geek, The Gamer e TechTudo

Redigido por Contilnet.