10 seeds de Minecraft que vão te impressionar com paisagens incríveis

0
Para quem busca novos cenários e aventuras no Minecraft, existem seeds com paisagens surpreendentes. A lista conta com mundos que oferecem desde vales de cerejeiras e ilhas paradisíacas até crateras em forma de coração e gigantescas cavernas subterrâneas.
As seeds são compatíveis com todas as plataformas do jogo, incluindo PC, PlayStation, Xbox e dispositivos móveis. Confira 10 opções para explorar a beleza do jogo da Mojang:
- Ilha das Paisagens:
888887712656620816Ilha cercada por um rio e montanhas nevadas.
- Vale das Cerejeiras:
1691256543523180978Bioma de cerejeiras com um lago cercado por montanhas.
- Coração de Gelo:
-7203507603979108244Uma paisagem que forma um coração no meio de montanhas de gelo.
- Arquitetura Integrada a Natureza:
2374522903531219544Vila construída em harmonia com as curvas de um terreno montanhoso.
- Vila Flutuante no Mar:
118823198Uma vila que parece flutuar sobre as águas do oceano.
- Vida do Pântano:
2955477498265344442Um bioma de pântano vasto e com atmosfera mística.
- Caverna Gigante:
7445395903252703439Uma imensa cratera subterrânea, quase um mundo abaixo da superfície.
- Temporada de Cerejeiras:
-5584399987456711267Um vasto e delicado bioma de floresta de cerejeiras em plena floração.
- Manguezal Gigante:
4025804172371830787Um enorme manguezal que se estende por quilômetros.
- Cidade Antiga:
-4651105460712845864Uma antiga cidade misteriosa e cheia de ruínas no subterrâneo.
Fonte: Rock Paper Shotgun, Wise Hosting, Reddit e GG Servers Redigido por Contilnet.