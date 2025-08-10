10 seeds de Minecraft que vão te impressionar com paisagens incríveis

Para quem busca novos cenários e aventuras no Minecraft, existem seeds com paisagens surpreendentes. A lista conta com mundos que oferecem desde vales de cerejeiras e ilhas paradisíacas até crateras em forma de coração e gigantescas cavernas subterrâneas.

As seeds são compatíveis com todas as plataformas do jogo, incluindo PC, PlayStation, Xbox e dispositivos móveis. Confira 10 opções para explorar a beleza do jogo da Mojang:

Ilha das Paisagens: 888887712656620816 Ilha cercada por um rio e montanhas nevadas. Vale das Cerejeiras: 1691256543523180978 Bioma de cerejeiras com um lago cercado por montanhas. Coração de Gelo: -7203507603979108244 Uma paisagem que forma um coração no meio de montanhas de gelo. Arquitetura Integrada a Natureza: 2374522903531219544 Vila construída em harmonia com as curvas de um terreno montanhoso. Vila Flutuante no Mar: 118823198 Uma vila que parece flutuar sobre as águas do oceano. Vida do Pântano: 2955477498265344442 Um bioma de pântano vasto e com atmosfera mística. Caverna Gigante: 7445395903252703439 Uma imensa cratera subterrânea, quase um mundo abaixo da superfície. Temporada de Cerejeiras: -5584399987456711267 Um vasto e delicado bioma de floresta de cerejeiras em plena floração. Manguezal Gigante: 4025804172371830787 Um enorme manguezal que se estende por quilômetros. Cidade Antiga: -4651105460712845864 Uma antiga cidade misteriosa e cheia de ruínas no subterrâneo.

