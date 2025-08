100 novas identidades nacionais são emitidas em ônibus da PCAC na Expoacre 2025

O Instituto de Identificação da Polícia Civil do Acre (PCAC) emitiu 100 unidades da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) durante a Expoacre 2025 até o sábado (02).

Segundo o diretor do Instituto, Júnior César, o Acre foi o primeiro estado do país a emitir a nova identidade e, atualmente, ocupa o segundo lugar no ranking nacional de emissões.

“Começamos aqui mesmo na Expoacre, em 2022. Hoje, 27% da população acreana já possui a nova CIN”, destacou.

A ação é gratuita para a primeira via e para quem vem de estados vizinhos, como Rondônia e Amazonas, reforçando o compromisso do Acre em facilitar o acesso à documentação civil.

O atendimento funciona das 19h às 22h, com 40 fichas diárias distribuídas para a população. Para ser atendido, é necessário apresentar certidão de nascimento ou casamento, CPF e comprovante de residência.

O serviço também realiza a troca de documentos antigos, borrados ou vencidos. A segunda via da identidade tradicional (papel moeda) custa R$ 111,77. Já a versão em policarbonato, semelhante a um cartão de crédito, sai por R$ 200,04.

O prazo de entrega é de até 20 dias úteis e a retirada acontece no Instituto, localizado na Rua Tônia Rocha Viana, nº 1294.