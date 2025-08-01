8 de agosto de 2025
Universo POP
Família se pronuncia sobre morte de Arlindo Cruz, aos 66 anos; leia!
Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista
Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo
Marcas de moda premium e o segredo para um guarda-roupa elegante de verdade
Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil
Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana
Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo
Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão
Funcionários da Gucci ameaçam entrar de greve por falta de pagamento

1º Encontro da cultura Bíblica será promovido nesta sexta-feira, em Sena Madureira

O projeto de lei nº 392/2013 foi sancionado pelo então prefeito Mano Rufino

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

As igrejas evangélicas de Sena Madureira, em suas mais variadas denominações, estão organizando um grande evento para esta sexta-feira (8). Trata-se do 1º Encontro da Cultura Bíblica do município que passa a integrar a Semana Religiosa, aprovada em 2013 pela Câmara Municipal.

Toda a programação ocorrerá no Palco oficial, ao lado da Prefeitura, com início às 8 horas da manhã. “Queremos convidar toda a nossa comunidade para participar conosco. Teremos exposições Bíblicas, louvores e também a pregação da palavra de Deus”, destacou o pastor Macilo Levir, da Primeira Igreja Batista Regular.

Conforme definido, das 8 horas da manhã às 11 horas haverá exposições Bíbilicas. Das 14 horas às 17 horas, a continuidade da programação. Das 17 horas às 18 horas, programação voltada exclusivamente para as crianças e às 19 horas a celebração do culto. “Esse Projeto tinha sido aprovado em 2013, mas não tinha sido colocado em prática. Graças a Deus, um grupo de pastores se reuniu, encabeçado pelo pastor Macilo Levir e lançamos mão a esse projeto para abençoar a nossa cidade, nos posicionar enquanto igreja do Senhor. Eu creio que essa ação vai abençoar tremendamente o nosso município”, comentou o pastor Deyson Rodrigues, da PIBB.

O projeto de lei nº 392/2013 foi sancionado pelo então prefeito Mano Rufino.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.