1º Encontro da cultura Bíblica será promovido nesta sexta-feira, em Sena Madureira

As igrejas evangélicas de Sena Madureira, em suas mais variadas denominações, estão organizando um grande evento para esta sexta-feira (8). Trata-se do 1º Encontro da Cultura Bíblica do município que passa a integrar a Semana Religiosa, aprovada em 2013 pela Câmara Municipal.

Toda a programação ocorrerá no Palco oficial, ao lado da Prefeitura, com início às 8 horas da manhã. “Queremos convidar toda a nossa comunidade para participar conosco. Teremos exposições Bíblicas, louvores e também a pregação da palavra de Deus”, destacou o pastor Macilo Levir, da Primeira Igreja Batista Regular.

Conforme definido, das 8 horas da manhã às 11 horas haverá exposições Bíbilicas. Das 14 horas às 17 horas, a continuidade da programação. Das 17 horas às 18 horas, programação voltada exclusivamente para as crianças e às 19 horas a celebração do culto. “Esse Projeto tinha sido aprovado em 2013, mas não tinha sido colocado em prática. Graças a Deus, um grupo de pastores se reuniu, encabeçado pelo pastor Macilo Levir e lançamos mão a esse projeto para abençoar a nossa cidade, nos posicionar enquanto igreja do Senhor. Eu creio que essa ação vai abençoar tremendamente o nosso município”, comentou o pastor Deyson Rodrigues, da PIBB.

O projeto de lei nº 392/2013 foi sancionado pelo então prefeito Mano Rufino.