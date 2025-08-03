3 máscaras que deixam o cabelo sedoso e com brilho de salão

Todas as mulheres precisam ficar por dentro dessas três máscaras que acabam com o temido frizz e os fios secos. O cabelo é uma das coisas que mais inspira cuidados de beleza, mas, muitas vezes, acabam ficando com os fios secos e opacos.
Portanto fique por dentro dessas três máscaras capilares para dar brilho aos fios e terminar com o temido frizz que aparecem ao longo do dia. O time do TV ensina três máscaras capilares para dar brilho ao cabelo. Lembrando que esses produtos estão sendo as opções mais procuradas do momento, já que ajudam a combater os radicais livres.
Confira as três máscaras capilares
De acordo com o portal ‘Em Foco’, a primeira máscara capilar é a de óleo de argan, mais indicada para os cabelos ressecados.
Continue a leitura no site TV Foco, parceiro do Metrópoles.