15/08/2025
Universo POP
Vítima de ‘a mulher da casa abandonada’ rompe silêncio após 25 anos
“Morra de fome”, diz Virginia após beijo de Zé Felipe em influencer
Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo após investigações
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta sexta-feira
Cachorrinha ‘mel do grau’ viraliza em manobra de bike; vídeo
Zé Felipe é visto beijando influenciadora em festa; saiba quem é Victória Miranda
Dilsinho, um dos maiores fenômenos do pagode, chega a Feijó e é abraçado por fãs; VEJA O MOMENTO
Caso de pastor que usou calcinha e peruca levanta debates sobre fetiche
Viúva de Elvis Presley é acusada de matar a filha por herança
Bruna Marquezine proíbe celulares em festa de 30 anos com Zeca Pagodinho; veja o convite

3 receitas caseiras para remover calcário de torneira e vaso sanitário

Escrito por Metrópoles
3-receitas-caseiras-para-remover-calcario-de-torneira-e-vaso-sanitario

Eliminar o acúmulo de calcário em torneiras e vasos sanitários é uma tarefa comum, porém desafiadora, em muitos lares.

Leia também

Com o tempo, depósitos minerais podem comprometer a aparência e a funcionalidade desses itens. Felizmente, existem métodos eficazes e acessíveis para lidar com esse problema.

Este guia apresenta técnicas práticas para remover o calcário de forma eficiente, utilizando ingredientes simples e estratégias preventivas para manter sua casa sempre limpa e higienizada.

Vinagre branco: um aliado poderoso contra o calcário

O vinagre branco é amplamente reconhecido por sua eficácia na limpeza doméstica, especialmente na remoção de calcário. Sua acidez natural ajuda a dissolver os depósitos minerais que se acumulam em superfícies como torneiras e vasos sanitários.

Continue a leitura no site NSC Total, parceiro do Metrópoles. 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.