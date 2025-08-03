3 receitas caseiras para remover calcário de torneira e vaso sanitário

Eliminar o acúmulo de calcário em torneiras e vasos sanitários é uma tarefa comum, porém desafiadora, em muitos lares.
Leia também
-
Veja dicas incríveis para limpar os vidros de casa sem deixar manchas
-
3 dicas infalíveis para acabar com a gordura nas paredes da cozinha
Com o tempo, depósitos minerais podem comprometer a aparência e a funcionalidade desses itens. Felizmente, existem métodos eficazes e acessíveis para lidar com esse problema.
Este guia apresenta técnicas práticas para remover o calcário de forma eficiente, utilizando ingredientes simples e estratégias preventivas para manter sua casa sempre limpa e higienizada.
Vinagre branco: um aliado poderoso contra o calcário
O vinagre branco é amplamente reconhecido por sua eficácia na limpeza doméstica, especialmente na remoção de calcário. Sua acidez natural ajuda a dissolver os depósitos minerais que se acumulam em superfícies como torneiras e vasos sanitários.
Continue a leitura no site NSC Total, parceiro do Metrópoles.