3º Arraial CT Pedro Costa acontece este mês com novidades, prêmios e festa para toda família

Após o enorme sucesso do ano passado, o Arraiá CT Pedro Costa retorna com tudo para sua 3ª edição, prometendo uma festança ainda maior, mais animada e cheia de surpresas para a comunidade.

Prepare o chapéu de palha e a camisa xadrez, porque o tradicional evento vem recheado de tudo o que o público adora: comidas típicas deliciosas, brinquedos e muita diversão para todas as idades. Além disso, a “arraiá” contará com danças típicas e bingos que vão sortear prêmios incríveis, como kit churrasco, 30 litros de gasolina, e valores em dinheiro de R$ 300 e R$ 500.

Vale destacar que, diferente dos anos anteriores, o evento não acontecerá em frente ao CT Pedro Costa, mas sim na quadra de esportes localizada a poucos metros do centro de treinamento, na Avenida Sul, número 824, bairro Tucumã.

Prepare-se para uma noite de muita alegria, cultura e confraternização na 3ª edição do Arraiá CT Pedro Costa, um encontro para toda a família celebrar as tradições juninas com segurança e entretenimento de qualidade. Mais informações no telefone (68) 99967-8114.

Veja o vídeo: