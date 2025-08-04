4-nutricionistas-revelam-os-alimentos-que-nunca-comem

Todo mundo sabe que escolher alimentos saudáveis é ideal para uma dieta mais balanceada, apesar disso, é normal que vez ou outra haja uma “escapadinha” da dieta. Mesmo assim, a chave é fazer boas escolhas mesmo quando se trata de uma comida menos nutritiva, doces ou até mesmo fast foods.
Leia também
-
Podcast convida homens a discutir o combate à violência contra mulher
-
Red flags: por que é difícil romper com padrões tóxicos em relações
-
Camisinha texturizada e fina no SUS: médico explica relevância da ação
O Metrópoles conversou com quatro nutricionistas para saber o que elas não comem de jeito nenhum, mesmo fora da dieta.
Juliana Andrade
A nutricionista do Metrópoles, Juliana Andrade, revela que não cede de jeito nenhum quando se trata de salgadinhos fritos como: pastel, coxinha e risoles. “Essas delícias clássicas de festa são uma perdição”, brinca a profissional.
“São um combo explosivo de gordura ruim e farinha refinada, não trazem nada de nutritivo e ainda deixam meu corpo inflamado”, comenta. “Sempre que como, percebo que minha energia cai, minha digestão fica mais lenta e até minha pele sente.”
Além disso, a profissional revela e sugere: “Se eventualmente for comer salgadinhos, fico com as versões assadas. No dia a dia, prefiro guardar meu apetite para comidas que me nutrem e fazem com que eu me sinta bem.”
8 imagensFechar modal.1 de 8
Faça substituições inteligentes na dieta para emagrecer
Getty Images2 de 8
Praticar atividade física é essencial
Pixabay3 de 8
Lembre-se: o efeito sanfona desencadeia doenças cardiovasculares e alterações hormonais
Tim Platt/Getty Images4 de 8
Por isso, procure sempre manter a boa forma
Alto Astral/Reprodução5 de 8
Se quiser emagrecer, aumente também a ingestão de líquidos, como água, sucos e chás
Getty Images6 de 8
Evite erros comuns que retardam o emagrecimento
Getty Images 7 de 8
Como ter noites de sono ruins e treinar demais, o que desgasta o corpo
Pixabay8 de 8
Veja sinais de que sua dificuldade de emagrecer pode ser hormonal. Perda de peso hormonal
Getty Images
Paula Uessugue
A nutricionista e professora Paula Uessugue, revela que os refrigerantes não têm mais espaço em sua vida. “Retirei o refrigerante da dieta há 16 anos, desde que meu primeiro filho nasceu.”
A especialista acrescenta que abriu mão da bebida na rotina porque ela não agrega nenhum valor nutricional. “Não tem nutrientes, é rica em açúcar, e a maioria também é cheia de corantes. É um líquido viciante e que diminui a vontade de ingerir um líquido tão importante como a água.”
Cibele Santos
A nutricionista Cibele Santos destaca que não consome refrigerante e salsicha. “Os refrigerantes são altos em açúcar e podem contribuir para o ganho de peso, diabetes e outros problemas de saúde.”
“Já as salsichas são altamente processadas e podem conter conservantes e aditivos que não são saudáveis. Elas costumam ser ricas em sódio, o que pode levar a problemas de hipertensão e retenção de líquidos”, explica.
Danielle Luz Gonçalves
Danielle Luz Gonçalves é nutricionista e coordenadora do curso de Nutrição do Centro Universitário UNICEPLAC, e em sua rotina não há espaço para carnes processadas e embutidos.
“São produtos ricos em sódio, gorduras saturadas e aditivos químicos como nitritos e nitratos, que estão associados ao aumento do risco de hipertensão e doenças cardiovasculares”, explica.
Além disso, de acordo com Danielle há evidências científicas ligando o consumo frequente de embutidos ao maior risco de alguns tipos de câncer. “Dou preferência a proteínas frescas e minimamente processadas.”