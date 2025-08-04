19/08/2025
4 nutricionistas revelam os alimentos que nunca comem

Escrito por Metrópoles
4-nutricionistas-revelam-os-alimentos-que-nunca-comem

Todo mundo sabe que escolher alimentos saudáveis é ideal para uma dieta mais balanceada, apesar disso, é normal que vez ou outra haja uma “escapadinha” da dieta. Mesmo assim, a chave é fazer boas escolhas mesmo quando se trata de uma comida menos nutritiva, doces ou até mesmo fast foods. 

O Metrópoles conversou com quatro nutricionistas para saber o que elas não comem de jeito nenhum, mesmo fora da dieta. 

Juliana Andrade

A nutricionista do Metrópoles, Juliana Andrade, revela que não cede de jeito nenhum quando se trata de salgadinhos fritos como: pastel, coxinha e risoles. “Essas delícias clássicas de festa são uma perdição”, brinca a profissional.

“São um combo explosivo de gordura ruim e farinha refinada, não trazem nada de nutritivo e ainda deixam meu corpo inflamado”, comenta. “Sempre que como, percebo que minha energia cai, minha digestão fica mais lenta e até minha pele sente.”

Além disso, a profissional revela e sugere: “Se eventualmente for comer salgadinhos, fico com as versões assadas. No dia a dia, prefiro guardar meu apetite para comidas que me nutrem e fazem com que eu me sinta bem.”

Paula Uessugue

A nutricionista e professora Paula Uessugue, revela que os refrigerantes não têm mais espaço em sua vida. “Retirei o refrigerante da dieta há 16 anos, desde que meu primeiro filho nasceu.”

A especialista acrescenta que abriu mão da bebida na rotina porque ela não agrega nenhum valor nutricional. “Não tem nutrientes, é rica em açúcar, e a maioria também é cheia de corantes. É um líquido viciante e que diminui a vontade de ingerir um líquido tão importante como a água.”

Cibele Santos

A nutricionista Cibele Santos destaca que não consome refrigerante e salsicha. “Os refrigerantes são altos em açúcar e podem contribuir para o ganho de peso, diabetes e outros problemas de saúde.”

pão dietético, milho, tomates, abacate, aipo, repolho, maçãs, toranja, nozes, suplementos alimentares, vitaminas ficam lindamente na mesa. Metrópoles

“Já as salsichas são altamente processadas e podem conter conservantes e aditivos que não são saudáveis. Elas costumam ser ricas em sódio, o que pode levar a problemas de hipertensão e retenção de líquidos”, explica.

Danielle Luz Gonçalves

Danielle Luz Gonçalves é nutricionista e coordenadora do curso de Nutrição do Centro Universitário UNICEPLAC, e em sua rotina não há espaço para carnes processadas e embutidos.

“São produtos ricos em sódio, gorduras saturadas e aditivos químicos como nitritos e nitratos, que estão associados ao aumento do risco de hipertensão e doenças cardiovasculares”, explica.

Além disso, de acordo com Danielle há evidências científicas ligando o consumo frequente de embutidos ao maior risco de alguns tipos de câncer. “Dou preferência a proteínas frescas e minimamente processadas.”

