4 raças de cães de guarda mais indicadas para proteger a sua família

O territorialismo é um traço comum em animais de estimação, como os cachorros. Entre os cães, algumas raças, em especial, conseguem se destacar por suas habilidades de proteger o próprio lar, vendo os tutores como partes importes da matilha.
Confira quatro delas abaixo:
Pastor belga malinois
Este cão de aparência elegante desempenha uma excelente função de guarda, além de outras atividades, como guia de cegos, farejador de drogas, e busca de fugitivos e de vítimas em soterramento, entre outras. O temperamento desse pet é marcado por fortes instintos de territorialidade e de proteção.
Leia também
-
Pets idosos: confira brincadeiras para manter seu animal ativo
-
Quando seus pets devem ir ao veterinário? Especialista conta
-
Homem abandona cadelas na rua e mente para a ex dizendo que doou pets
-
Justiça condena cuidadora por morte de cão atacado em hotel para pets
Akita inu
O Akita inu apresenta com um forte instinto para a caça, alto índice de territorialidade, além de ser muito observador e corajoso. Os cães desta raça são alertas e só latem quando algo estranho realmente está acontecendo. Ele é independente e vai estar sempre defendendo a sua família e o seu território.
5 imagensFechar modal.1 de 5
O pet traz alegria ao lar
Freepik2 de 5
Cuidar da dieta do seu pet é importante para promover saúde
Lum3n/ Pezels3 de 5
Cuidar adequadamente do animal é missão do tutor
Reprodução/Alto Astral4 de 5
A ração tradicional todos os dias pode parecer pouco atraente para os cães
Reprodução/GettyImages 5 de 5
É preciso ter cuidado com a saúde bucal dos animais
Reprodução/ Freepik
Continue a leitura no site Cães Online, parceiro do Metrópoles.