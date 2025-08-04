4 raças de cães de guarda mais indicadas para proteger a sua família

15/08/2025
Escrito por Metrópoles
O territorialismo é um traço comum em animais de estimação, como os cachorros. Entre os cães, algumas raças, em especial, conseguem se destacar por suas habilidades de proteger o próprio lar, vendo os tutores como partes importes da matilha.

Confira quatro delas abaixo:

Pastor belga malinois

Este cão de aparência elegante desempenha uma excelente função de guarda, além de outras atividades, como guia de cegos, farejador de drogas, e busca de fugitivos e de vítimas em soterramento, entre outras. O temperamento desse pet é marcado por fortes instintos de territorialidade e de proteção.

Akita inu
O Akita inu apresenta com um forte instinto para a caça, alto índice de territorialidade, além de ser muito observador e corajoso. Os cães desta raça são alertas e só latem quando algo estranho realmente está acontecendo. Ele é independente e vai estar sempre defendendo a sua família e o seu território.

