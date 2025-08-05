5 motivos para assistir nova série brasileira sobre epidemia da Aids

Entre os anos 1980 e 1990, o Brasil e o mundo enfrentaram um período conturbado e repleto de falta de informações e inseguranças. A epidemia da Aids matou milhares de pessoas no Brasil na época e a temática está no centro da nova série brasileira da HBO Max: Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente.

Estrelada por Johnny Massaro, Bruna Linzmeyer, Ícaro Silva, Eli Ferreira e Kika Sena, a trama se concentrar na vida de um grupo de comissários de bordo no Rio de Janeiro que passam a contrabandear o único medicamento aprovado no exterior para a doença, o AZT.

Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente é estrelada por Johnny Massaro e Ícaro Silva

‘Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente’ é premiada no Festival Internacional de Valência, CINEMA JOVE

MÂSCARAS DE OXIGÊNIO NÃO CAIRÃO AUTOMATICAMENTE é uma das estreias da semana

Com 5 episódios, a história narra o medo do diagnóstico e as incertezas em um período em que a doença era um tabu na sociedade. O Metrópoles teve acesso aos episódios e te conta os principais motivos para assistir a produção.

Tema sensível

Um dos triunfos de Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente é como a narrativa consegue vislumbrar para o espectador as sensações de medo e insegurança dos personagens.

Logo nos primeiro minutos, o público já vê como os protagonistas são afetados pela doença, seja pelo medo de contraí-la ou até mesmo vendo de perto outras pessoas morrendo por causa dela.

Atuações

Os atores Johnny Massaro, Bruna Linzmeyer e Ícaro Silva tomam a frente e assumem o protagonismo da obra. Cada um dos personagens conta com tramas próprias e até mesmo dilemas que precisam enfrentar sob o panorama da epidemia.

Fernando, interpretado por Johnny Massaro, é quem comanda ainda mais a narrativa e se mostra um personagem repleto de camadas que se vê querendo agir em benefício próprio mas, ao mesmo tempo, entendendo que também pode ajudar muitas pessoas se der sequência com o esquema de contrabando do remédio.

Contrabando

Para além da tensão vivida pelos personagens com a doença — seja por eles mesmos ou com outros —, a trama do contrabando apresenta um novo lado para a série. O risco de serem pegos ou as atitudes que tomam para levar o remédio também prendem o espectador. As motivações de cada um deles para entrar no esquema também prometem reviravoltas emocionantes.

A série também faz questão de abordar temáticas LGBTQIAPN+ ao longo dos episódios. O preconceito vivido pelos personagens, como a doença afetou pessoas da comunidade, como eles resistiram à opressão e ao tabu imposto pela sociedade em meio à epidemia. Todas essas temáticas recebem devida atenção nos episódios e ajudam a construir as motivações e receios dos personagens.

Série curta

Com cinco episódios, a série consegue trabalhar as temáticas densas mas, ao mesmo tempo, instiga para que o espectador queira saber mais sobre a narrativa. É uma escolha perfeita para aqueles que gostam de maratonar séries de drama. A produção conta com classificação indicativa para maiores de 18 anos e está disponível na HBO Max.

