50 jogos de PS4 e PS5 em promoção por até R$ 50 na PS Store

Gamers que buscam boas oportunidades para atualizar a biblioteca digital podem aproveitar a nova campanha da PlayStation Store, chamada “Preparar, Apontar, Jogar”, que oferece descontos em dezenas de títulos para PS4 e PS5 até o dia 10 de setembro.
Entre os destaques, está Hogwarts Legacy, disponível pelo menor preço histórico na loja digital: R$ 49,98. Também entram na lista The Witcher 3: Wild Hunt, por R$ 32,98, e Assassin’s Creed Odyssey Deluxe Edition, por R$ 34,49. Diversos jogos da franquia Resident Evil, além de clássicos e indies, também estão em oferta.
Principais ofertas (até R$ 50)
-
Hogwarts Legacy (PS4) – R$ 49,98
-
The Witcher 3: Wild Hunt (PS4 & PS5) – R$ 32,98
-
Assassin’s Creed Odyssey – Deluxe Edition (PS4) – R$ 34,49
-
Resident Evil Village (PS4 & PS5) – R$ 46,12
-
Resident Evil 7: Biohazard (PS4 & PS5) – R$ 39,80
-
Resident Evil 2 Remake (PS4 & PS5) – R$ 49,87
-
Resident Evil 3 Remake (PS4 & PS5) – R$ 48,62
-
Mafia: Definitive Edition (PS4) – R$ 24,73
-
Dishonored 2 (PS4) – R$ 29,90
-
Children of Morta (PS4) – R$ 18,82
-
Mortal Shell (PS4) – R$ 12,49
-
Ghostrunner (PS4 & PS5) – R$ 37,37
-
Skyrim Special Edition (PS4 & PS5) – R$ 49,87
-
GRIS (PS4 & PS5) – R$ 21,12
-
UNO (PS4 & PS5) – R$ 16,60
📌 A lista completa soma 50 títulos com descontos de até 90%, variando de grandes lançamentos a jogos independentes. Além disso, compras a partir de R$ 20 podem ser parceladas em até 4x sem juros no cartão.
⚡ Promoção válida até 10 de setembro de 2025, exclusivamente na PlayStation Store.
📌 Fonte: PS Store e GG.deals
✍️ Redigido por Contilnet