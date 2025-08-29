50 jogos de PS4 e PS5 em promoção por até R$ 50 na PS Store

Hogwarts Legacy, The Witcher 3 e Resident Evil estão entre os destaques da campanha "Preparar, Apontar, Jogar"

Gamers que buscam boas oportunidades para atualizar a biblioteca digital podem aproveitar a nova campanha da PlayStation Store, chamada “Preparar, Apontar, Jogar”, que oferece descontos em dezenas de títulos para PS4 e PS5 até o dia 10 de setembro.

PS Store tem promoção de jogos de PS4 e PS5 até setembro; veja lista — Foto: Reprodução/Steam. Editado por Róbson Martins

Entre os destaques, está Hogwarts Legacy, disponível pelo menor preço histórico na loja digital: R$ 49,98. Também entram na lista The Witcher 3: Wild Hunt, por R$ 32,98, e Assassin’s Creed Odyssey Deluxe Edition, por R$ 34,49. Diversos jogos da franquia Resident Evil, além de clássicos e indies, também estão em oferta.

Principais ofertas (até R$ 50)

  • Hogwarts Legacy (PS4) – R$ 49,98

  • The Witcher 3: Wild Hunt (PS4 & PS5) – R$ 32,98

  • Assassin’s Creed Odyssey – Deluxe Edition (PS4) – R$ 34,49

  • Resident Evil Village (PS4 & PS5) – R$ 46,12

  • Resident Evil 7: Biohazard (PS4 & PS5) – R$ 39,80

  • Resident Evil 2 Remake (PS4 & PS5) – R$ 49,87

  • Resident Evil 3 Remake (PS4 & PS5) – R$ 48,62

  • Mafia: Definitive Edition (PS4) – R$ 24,73

  • Dishonored 2 (PS4) – R$ 29,90

  • Children of Morta (PS4) – R$ 18,82

  • Mortal Shell (PS4) – R$ 12,49

  • Ghostrunner (PS4 & PS5) – R$ 37,37

  • Skyrim Special Edition (PS4 & PS5) – R$ 49,87

  • GRIS (PS4 & PS5) – R$ 21,12

  • UNO (PS4 & PS5) – R$ 16,60

📌 A lista completa soma 50 títulos com descontos de até 90%, variando de grandes lançamentos a jogos independentes. Além disso, compras a partir de R$ 20 podem ser parceladas em até 4x sem juros no cartão.

⚡ Promoção válida até 10 de setembro de 2025, exclusivamente na PlayStation Store.

📌 Fonte: PS Store e GG.deals
✍️ Redigido por Contilnet

