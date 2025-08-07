7 vegetais que o seu cachorro não deve comer de jeito nenhum

Ao contrário do que muitos tutores acreditam, nem todo vegetal é inofensivo para os cães. Alguns alimentos que fazem parte do nosso dia a dia podem ser altamente perigosos para a saúde dos pets, como explica a veterinária Juliana Stephani.

Entre os mais arriscados estão cebola, alho, alho-poró e cebolinha.

“Esses vegetais contêm a substancia n-propil, que destrói as células vermelhas no sangue, podendo causar anemia”, explica a especialista. Os sinais de intoxicação incluem falta de apetite, letargia, gengivas pálidas, fraqueza e respiração ofegante.

Outro item que merece atenção são os cogumelos. “Alguns tipos são altamente tóxicos para o fígado e também podem afetar outros órgãos.” A ingestão pode levar a vômito, diarreia, desidratação, apatia e falta de apetite.

O pet traz alegria ao lar

Cuidar da dieta do seu pet é importante para promover saúde

Cuidar adequadamente do animal é missão do tutor

A ração tradicional todos os dias pode parecer pouco atraente para os cães

É preciso ter cuidado com a saúde bucal dos animais

A pimenta, embora comum em diversas receitas, deve ser evitada. “Por causa de sua ardência, pode causar gastrite e lesões na mucosa oral do animal. Os sintomas incluem salivação excessiva, vômito, diarreia e perda de apetite”, ressalta a veterinária.

A última da lista é a batata crua, que contém solanina, substância tóxica para cães. “É possível oferecer batata ao animal, mas ela precisa estar muito bem cozida”, orienta Juliana. Quando crua, pode provocar salivação excessiva, fraqueza, dor abdominal, apatia, vômito e diarreia.

Pimenta

Alho e cebola

Batata crua

Cogumelo

Diante de qualquer mudança de comportamento após a ingestão desses alimentos, a orientação é clara: procure um veterinário imediatamente. “O mais indicado é nunca alimentar os cães com esses vegetais”, reforça a veterinária.