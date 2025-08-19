19/08/2025
75 anos do astro! Em noite inesquecível com artistas do Acre, Sérgio Souto lota Afa Jardim

Aos olhos do público presente, e mesmo daqueles que acompanharam a distância, ficou claro que Sérgio Souto é mais do que um cantor e compositor, ele é uma memória viva da música acreana

Numa noite que ficou registrada na memória de fãs e amigos, o cantor e compositor acreano Sérgio Souto celebrou seus 75 anos de vida e 45 de carreira em grande estilo, no Afa Jardim, cercado pela energia positiva que sempre envolve seu trabalho. A atualidade musical do Acre ganhou mais cor com a presença de artistas locais que fizeram participações especiais, cantando canções que marcaram gerações.

O protagonista da noite, natural de Sena Madureira, abriu o espetáculo com o entusiasmo de quem ainda sente a adrenalina de palco. Sérgio não apenas reuniu muitos amigos e fãs, como também mostrou que a felicidade de caminhar pela música continua sendo seu maior elemento de expressão. Ao lado da sempre elegante companheira de vida, a advogada Socorro Rodrigues, ele sublinhou a união entre amor, família e arte que sempre permeia sua trajetória.

Entre os momentos mais emocionantes da apresentação, destacou-se a interpretação de Minha Aldeia, que ganhou o toque especial de Lina Graziela. A sintonia entre as vozes resgatou memórias de muitas pessoas presentes e reacendeu a magia de canções que atravessam gerações, mantendo vivo o espírito de suas raízes acreanas.

Outro ponto alto foi Falsa Alagria, performado em parceria com Camile Castro. O público foi à loucura diante da energia contagiante da dupla e da entrega emocionante de cada intérprete. A plateia reconheceu cada acorde, cada frase, como um convite à celebração da cultura local.

Arochando a noite com o carisma de quem sabe como manter a plateia sob o encanto da música, Rogério Rock entregou momentos de maior impacto, que ficaram gravados na memória de todos. E as vozes femininas dos sambistas não ficaram atrás: as Moças do Samba deram show, levantando a plateia com uma dança e uma cantoria que traduziram a alegria de quem vive da música com intensidade contagiante.

Ao lado de nomes que compõem o cenário artístico acreano, Sérgio Souto recebeu o afago de Lidiane Cabral e Anderson Liguth, que também contribuíram para a atmosfera de festa que dominou a noite. Em meio a aplausos, a produção reforçou o sentimento de que este sábado, 25 de agosto de 2025, ficará para sempre como um dos momentos mais felizes da vida do artista.

Aos olhos do público presente, e mesmo daqueles que acompanharam a distância, ficou claro que Sérgio Souto é mais do que um cantor e compositor, ele é uma memória viva da música acreana, um elo entre passado e presente que continua a inspirar novas gerações. Fortaleza de um legado que se renova a cada apresentação, ele segue sendo referência para quem acompanha a cena cultural do estado.

Sérgio Souto é um nome que carrega a essência da Amazônia em cada acorde. Natural de Sena Madureira, seu percurso artístico é marcado por uma carreira sólida, marcada por mais de quatro décadas de dedicação à música, de onde emergem canções que falam de povo, lenda e vida cotidiana. Ao longo desses 45 anos, ele manteve a simplicidade de quem ama o ofício e a generosidade de quem compartilha o palco com colegas de geração e de origem.

Quem foi, viveu momentos lindos que ficam eternizados nas memórias; quem não foi, pode se preparar para o próximo show. A promessa de Sérgio Souto é simples e poderosa: continuar celebrando a cultura acreana com a mesma paixão que moveu a noite desta apresentação. E, como ele mesmo costuma dizer, a música é uma alegria que fica no ar e, por isso, merece ser compartilhada.

Sérgio Areal Souto — como alguns o chamam pela autenticidade de seu estilo — é uma referência viva da cena musical acreana. Seu legado, construído no Acre e expandido por todo o Brasil, é uma prova de que a cultura pode unir pessoas, é capaz de transformar a saudade em festa e, sobretudo, de manter a esperança sempre em alto astral. Que venham os próximos encontros, que a música continue sendo ponte, celebração e casa para quem vive a alegria de fazer arte no Acre.

 

